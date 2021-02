Rakousko ruší výjimky pro pendlery, budou muset doložit negativní test jednou týdně

VÍDEŇ Pendleři dojíždějící do zaměstnání do Rakouska budou muset napříště mít stejně jako ostatní přijíždějící povinnost se registrovat a rovněž budou muset předkládat jednou za týden negativní PCR test na koronavirus. Na tiskové konferenci to v úterý podle agentury APA řekl rakouský ministr vnitra Karl Nehammer.

Potrvají zároveň rakouské kontroly na hranicích s Českem a Slovenskem. Ministr upozornil, že zejména ČR vykazuje velký počet nově infikovaných.