Řecko pokračuje v pokusech o záchranu cestovního ruchu. Láká Brity na letní dovolené, dokonce i ty neočkované

ATÉNY Řecko je připraveno přivítat letos v létě britské turisty bez ohledu na to, zda se již nechali očkovat proti covidu-19, uvedl ve čtvrtek podle agentury Reuters řecký ministr pro cestovní ruch Charis Theocharis. Řecko volá po zavedení očkovacích pasů v Evropské unii a věří, že by se díky nim mohlo v létě otevřít zahraničním cestovatelům.

Řecko se v únoru dohodlo s Izraelem na zmírnění cestovních omezení pro izraelské občany, kteří doloží potvrzení o očkování. Řecký ministr pro cestovní ruch sdělil, že Atény diskutují o podobném ujednání s Londýnem. V tomto případě by se ale cesty do Řecka neměly omezit jen na ty očkované.



„Všichni Britové, bez ohledu na to, zda již dostali vakcínu proti covidu-19, či ne, budou mít možnost cestovat na letní dovolenou do Řecka,“ uvedl. Ministr také upřesnil, že Britové, kteří budou mít potvrzení o očkování, nebudou muset před odletem do Řecka podstoupit PCR test ani karanténu po příletu.

Turismus se podílí asi na pětině řecké ekonomiky a vytváří v zemi pětinu pracovních míst. Pokles v počtu přijíždějících turistů snížil v minulém roce řecké příjmy z cestovního ruchu na čtyři miliardy eur (105 miliard korun) z 18 miliard eur (472 miliard korun) v roce 2019, uvedla agentura Reuters.

Oznámení řeckého ministra přichází v situaci, kdy představitelé Evropské unie diskutují na summitu o pandemii covidu-19 a očkovacích pasech. V jejich potenciál oživit turismus věří kromě Řecka také další země na jihu Evropy včetně Španělska.

V Británii nyní dostalo první dávku vakcíny přes 18 milionů lidí. Britská vláda se však k omezením vztahujícím se na letní dovolené zatím nevyjádřila.