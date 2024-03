V Rumunsku znovu zadrželi influencera Tatea, Británie vydala zatykač

Podle úterního sdělení policie v župě Ilfov byli bratři Tateové zadrženi v pondělí krátce před půlnocí na základě dvou zatykačů vydaných Spojeným královstvím. O případném prodloužení vazby, která prozatím platí na 24 hodin, má rozhodnout soud.

Tateova advokátka Mateea Petrescuová podle agentury AP uvedla, že obvinění ve Velké Británii se týkají údajných sexuálně motivovaných trestných činů z let 2012 až 2015. Z čeho přesně je Tate v Británii obviněn, není zatím jasné. Podle Petrescuové nicméně její klienti obvinění odmítají.

Na Andrewa Tatea podaly v Británii trestní oznámení čtyři ženy, podle nichž je influencer sexuálně i jinak fyzicky napadl. Tamní prokuratura však rozhodla, že ho stíhat nebude. Čtveřice proto vyhlásila veřejnou sbírku, která má pokrýt náklady na právní služby v novém občanskoprávním řízení. Advokátní kancelář, která Britky zastupuje, v úterý uvedla, že vyzývala britskou policii, aby na Tatea vydala zatykač, neboť podle ní hrozil jeho útěk z Rumunska.

„Předali jsme naše svědectví o strašlivých násilných činech, které jsme zažily, a čekaly jsme na to, že úřady začnou konat. Po čtyřech letech nám však bylo sděleno, že ho britské úřady stíhat nebudou,“ uvádějí ženy na stránce své crowdfundingové kampaně. „Je to naše jediná zbývající cesta, jak ho pohnat k odpovědnosti,“ dodaly.

Sedmatřicetiletý Andrew Tate má miliony sledujících na sociálních sítích, kde propaguje luxusní životní styl. K bohatství podle svých slov přišel díky investicím, mimo jiné do pornografie. Proslul také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i sociální sítě X, dříve Twitteru, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této firmy zákaz zrušen.

V jiném soudním případě byli bratři Tateovi a dvě Rumunky zatčeni po obvinění ze znásilnění, obchodování s lidmi a ustavení zločinecké skupiny. Podle prokuratury přinutili sedm žen vytvářet pornografické snímky určené pro zpoplatněné webové stránky. Čtveřice vinu odmítá.