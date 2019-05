Ruská policie zatkla členku protestní skupiny Pussy Riot za údajné držení drog

Moskva Moskevská policie zatkla členku ruské protestní skupiny Pussy Riot Veroniku Nikulšinovou a dalších šest osob. S odvoláním na ruského právníka a lidskoprávního aktivistu Jevgenije Jenikejeva o tom ve čtvrtek informovala agentura AP. Zatčená bude zřejmě čelit obvinění z držení drog.

Nikulšinová, která je jednou ze čtyř členů souboru loni odsouzených na 15 dní do vězení za protest před finálovým zápasem mistrovství světa ve fotbale, byla zadržena ve středu. Člen Pussy Riot Pjotr Verzilov ve čtvrtek napsal na Twitteru, že spolu s ní policie zatkla dalších šest lidí, z nichž někteří se skupinou nemají co do činění.



Agentura Interfax citovala právníka Jenikejeva, podle nějž bude Nikulšinová zřejmě formálně obviněna v pátek. V případě odsouzení jí hrozí 15 dní vězení. Členka souboru byla zadržena již v půli dubna, po několika hodinách však byla propuštěna.

Podle stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda poskytlo Švédsko koncem dubna politický azyl dvěma jiným členům Pussy Riot - Lusine Džaňanové a Alexeji Knedljakovskému a jejich dvěma dětem. Švédský soud rozhodnutí odůvodnil tím, že v Rusku „čelí pronásledování a výhrůžkám smrtí“.