Vražda, míní trestanci z Navalného vězení. Zdravotní péče tam neexistuje

„Když jsem si přečetl, že údajně zemřel na krevní sraženinu, bylo mi jasné, že ho ti hajzlové zabili,“ popsal portálu Meduza svou reakci na Navalného skon jeden z bývalých vězňů IK-3, jenž vyšel loni na svobodu.

Ruská vězeňská služba v pátek oznámila, že sedmačtyřicetiletému opozičníkovi se po procházce na dvoře údajně udělalo špatně, ztratil vědomí a přes snahu lékařů se ho nepodařilo oživit. Ruská média poté začala spekulovat o možné krevní sraženině. Matce Navalného úředníci sdělili, že příčinou skonu jejího syna byl zřejmě „syndrom náhlého úmrtí“.

Úřady nechtějí nikoho pustit k tělu a otálejí s pitvou. Navalného vdova Julija obvinila Kreml, že čeká, až z těla vyprchá nervová látka novičok.

Někdejší trestanci z IK-3 zpochybnili tvrzení vězeňské služby, že zdravotnický personál přišel Navalnému okamžitě na pomoc. „Nevěřím tomu, to je nereálné. Nevzpomínám si ani na jeden případ, kvůli kterému by lékaři věznice opustili zdravotnické oddělení, aby ošetřili odsouzeného. Nemocného pokaždé odvezli k nim,“ řekl Meduze muž, jenž v zařízení pobýval do roku 2018.

Také další bývalí vězni si stěžovali na nedostatek lékařské péče a laxní přístup zdravotníků. „O vězně s bolestmi na hrudi se nikdy řádně nepostarali. Kdo si stěžoval na bolest u srdce, dostal od doktorů analgin a den klidu na lůžku. Někteří se ráno prostě neprobudili,“ popsal jeden z nich.

Podle zjištění Rádia Svobodná Evropa lékaři v IK-3 už před lety přestali kvůli chybějícím příplatkům za přesčasové hodiny sloužit v noci a o víkendech. Mezi čtvrtou odpoledne a osmou ranní jsou tak k dispozici jen záchranáři.

Deník Novaja gazeta od jednoho z Navalného spoluvězňů v pondělí zjistil, že se odsouzenci o opozičníkově smrti dozvěděli v pátek už v deset hodin dopoledne. Navalného smrt byla ale oficiálně oznámena až po druhé hodině. Nezvyklého dění v trestaneckém zařízení si tento vězeň všiml ale už večer předchozího dne. Správa zařízení podle něho zesílila ochranu a večer a během noci do areálu přijížděla jakási auta.

Naopak další den ráno žádné sanitky podle něho nepřijížděly a objevily se až poté, co se vězni dozvěděli o Navalného úmrtí. „Proto si myslím, že zemřel mnohem dřív než v ten čas, který řekli. Nejspíš ještě předchozí den večer,“ uvedl tento zdroj opozičního listu.

Navalnyj byl za mřížemi třetím rokem. Ruské soudy mu postupně uložily několik trestů, mimo jiné za extremismus. Politik veškerá obvinění odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce. Opozičník zemřel nedlouho před březnovými prezidentskými volbami, ve kterých se Vladimir Putin uchází o další šestiletý mandát v čele státu.

„Z podlahy na samotkách rostou houby“

Bývalí vězni IK-3 rovněž popsali, že na samotce v izolované části věznice, kde úřady Navalného dlouhodobě držely, panovaly otřesné podmínky.

„Celé oddělení bylo pokryté plísní, včetně chodby. Z podlahy tam rostly houby,“ řekl Meduze vězeň propuštěný v roce 2023. „Je to tak separovaná část, že ani ostatní trestanci nemusí vědět, koho tam drží,“ dodal.

Vězni v izolaci mají denně povolenou hodinovou procházku, která se odehrává na malých dvorech, nad kterými jsou sítě. „Kamery na některých dvorech v určitém okamžiku zmizely. Můžete tam člověka znásilnit, zabít nebo mu udělat, co chcete,“ konstatoval další z někdejších odsouzenců.

Lidskoprávní organizace Rusko za mřížemi opakovaně upozorňovala, že vězni v Polárním vlku čelí mučení. „Po příjezdu mě a další nově příchozí donutili svléknout se donaha, nahnali nás do sprch a tam nás napadli. Mlátili nás obušky tak dlouho, až se jeden nebo dva lidé podělali. Pak nám dali 40 sekund na umytí,“ řekl Meduze další z někdejších vězňů.