„Rusko se zatím drží nad vodou,“ komentuje expertka. Ekonomika se ale kvůli válce přehřívá, chybí pracovní síly

Sedíme v nedaleké kavárně. Je tu plno. Studenti pijí kávu nebo hledí do notebooků, dvěma postarším pánům nese servírka koňak. Vypadá to jako idylické předjarní odpoledne. „Lidé si sankčního tlaku nevšímají. Jen mobilizace ovlivnila ruskou společnost. Lidé chtějí žít normálním životem. A zatím to jde. Příjmy loni nejenže vyrovnaly propad v roce 2022, ale už jsou vyšší,“ podotýká ruská expertka.

To ale neznamená, že země vzkvétá.

Sankční tlak, který pomalu, ale jistě dopadá na Rusko, zemi sotva prospívá, jak tvrdí tamní propaganda. Situace v ruské ekonomice je poněkud složitější.