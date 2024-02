Pokud Evropa pošle vojáky na Ukrajinu, konflikt bude nevyhnutelný, hrozí Kreml

„V případě, že by vojáci členských zemí NATO bojovali na Ukrajině, je třeba hovořit nikoli o pravděpodobnosti, ale o nevyhnutelnosti konfliktu mezi Moskvou a NATO,“ řekl Peskov.

„Spojenci z NATO poskytují Ukrajině bezprecedentní podporu. Činíme tak již od roku 2014 a zintenzivnili jsme ji po plnohodnotné invazi. Vyslání bojových jednotek NATO na Ukrajinu však neplánujeme,“ prohlásil v úterý Stoltenberg.

O možnosti uzavřít dvoustranné dohody o vyslání vojáků na Ukrajinu ze strany několika zemí NATO a Evropské unie mluvil v pondělí, před cestou na schůzku státníků do Paříže na jednání o podpoře Ukrajiny, slovenský premiér Robert Fico. Podrobnosti o tom, které země by mohly takové dohody zvažovat, ani o tom, co by vojáci na Ukrajině dělali, neposkytl.

Francouzský prezident Emmanuel Macron potom prohlásil, že vyslání západních vojáků na Ukrajinu by se nemělo do budoucna „vyloučit“. Upozornil ale, že v této fázi neexistuje ohledně této záležitosti shoda. Mimo jiné český premiér Petr Fiala v pondělí uvedl, že Česko nasazení svých vojáků na Ukrajině nechystá, v úterý se podobně vyjádřila i Budapešť.

Německý kancléř Olaf Scholz uvedl, že summit se shodl, že evropské státy a ani NATO do bojů na Ukrajině žádné vojáky nepošlou.

NATO má podle Stoltenberga právo podpořit Ukrajinu v jejím právu na sebeobranu proti „agresivní válce“, kterou na jejím území vede Rusko.

Agentura AP dodává, že Severoatlantická aliance jako celek poskytuje Ukrajině pouze pomoc a vybavení, které nezahrnují smrtící prostředky jako jsou uniformy nebo zdravotnický materiál. Některé členské země NATO Kyjevu poskytují i zbraně a munici, a to jak bilaterálně, tak v rámci skupin.