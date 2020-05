Rusko hlásí podezřele nízký počet úmrtí s koronavirem. Španělsko má 39 obětí za sedm dní

Berlín Rusko ve středu ohlásilo 161 úmrtí po nákaze koronavirem za uplynulých 24 hodin, čímž celkový počet úmrtí dosáhl 3968. O den dříve krizový štáb oznámil 174 úmrtí, což byl rekotdní denní nárůst, uvedla agentura TASS. Středeční údaj je podle ní druhý nejvyšší od počátku pandemie.

Nejrozlehlejší země světa s přibližně 146 miliony obyvatel během uplynulého dne zaznamenala 8 338 nových případů nákazy. Celkový počet potvrzených případů dosáhl 370 680. TASS zdůraznil, že počet uzdravených pacientů během uplynulých 24 hodin je opět vyšší, než počet nových případů: v zemi se vyléčilo 11 079 lidí. Celkem pak 142 208, což představuje skoro dvě pětiny všech nakažených.

Relativně nízký počet úmrtí v Rusku budí u pozorovatelů pochyby vzhledem k tomu, že jiné země mají při nižším počtu nakažených daleko více zemřelých, například Británie či Itálie. Ruské úřady to vysvětlují včasným rozpoznáním infekce a přijetím patřičných opatření. Kritici ale upozorňují, že v Rusku se do bilance započítávají pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou úmrtí, zatímco jiné země zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.

Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde přibylo 2140 nových případů a celkový počet nakažených dosáhl 171 443.



V počtu nakažených zůstává Rusko podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse třetí nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech a Brazílii.

V Británii s covidem-19 zemřelo dalších 412 lidí, celkem 37 460

V Británii za uplynulých 24 hodin zemřelo s covidem-19 dalších 412 lidí. Na twitteru o tom ve středu informovalo místní ministerstvo zdravotnictví. Podle specializovaného vládního webu je denní přírůstek mrtvých nejvyšší za poslední týden. Celkem s nemocí, kterou způsobuje koronavirus SARS-CoV-2, zemřelo v Británii již 37 460 lidí.



Počet potvrzených případů nákazy koronavirem za uplynulých 24 hodin vrostl zhruba o dva tisíce, tedy přibližně stejně jako předchozí den. Celkem testy v Británii nákazu odhalily u 267 240 lidí. Britští zdravotníci od počátku epidemie provedli již téměř 3,8 milionu testů. Některé lidi ovšem testovali i několikrát.

V úterý britský statistický úřad ONS vedl, že podle jeho dat překročil počet lidí, kteří v Anglii a Walesu zemřeli s covidem-19, hranici 42 000. Podle agentury Reuters tak po započtení dat ze Skotska a Severního Irska celková bilance činí již více než 47.000 zemřelých.

Oficiální bilance ministerstva zdravotnictví zahrnuje jen případy úmrtí, kde byla nákaza koronavirem laboratorně potvrzena. Británie je zemí s nejvyšším počtem mrtvých s covidem-19 v Evropě.

Španělsko za poslední týden hlásí „jen“ 39 úmrtí

Španělsko nyní eviduje 27 118 lidí, kteří zemřeli v souvislosti s koronavirem, oznámilo tamní ministerstvo zdravotnictví. Je to jen o jednoho mrtvého více než o den dříve, za posledních sedm dní přitom země oznámila jen 39 úmrtí, uvedla agentura Reuters. V úterý sice tamní úřady informovaly o 283 dalších obětech s nemocí covid-19, důvodem skokově vyšší bilance ale byly dříve nezapočítaná data.

V pondělí španělská vláda provedla překvapivou revizi bilance mrtvých a nakažených. Počet obětí v souvislosti s koronavirem v zemi se tak snížil o téměř 2000. V důsledku nového systému shromažďování údajů úřady identifikovaly případy, které byly do bilance započítané dvakrát či vyloučily úmrtí, která s koronavirem nesouvisela, uvedl tehdy Fernando Simón z ministerstva zdravotnictví.

Celkový počet nakažených v zemi se zvýšil o 510 na 236 769, vyplývá z dnešních údajů ministerstva zdravotnictví. Jak nicméně vláda varovala, bilance může v příštích dnech ještě různě kolísat vzhledem k tomu, že úřady retrospektivně používají novou metodiku pro zaznamenávání jednotlivých případů a úmrtí.

Španělsko ve středu zahájilo desetidenní státní smutek, který je nejdelší v novodobé historii a kterým chce země uctít památku obětí pandemie nemoci covid-19. Vlajky na úředních budovách doma i v zahraničí budou po celou dobu spuštěny na půl žerdi. Ve středu v poledne také drželo celé Španělsko minutu ticha. Tato země se 47 miliony obyvatel patří k zemím nejvíce zasaženým v pandemii covidu-19, s touto nemocí zemřelo ve Španělsku na 27 100 lidí.



Minutu ticha ve středu v poledne drželi Španělé před domovy důchodců či nemocnicemi, na náměstích, tržištích i sportovištích. Lidé, většinou s rouškami na obličeji, zakončili pietu potleskem zdravotníkům, po němž se mnohde rozezněly zvony. Památku obětí uctilo i několik desítek poslanců v jednacím sále parlamentu, který byl jinak téměř prázdný kvůli koronavirovým opatřením. Premiér Pedro Sánchez s dalšími ministry držel minutu ticha před úřadem vlády. Král Felipe VI. s manželkou a dvěma dcerami, všichni v černém, drželi minutu ticha na zahradě královského paláce.



Desetidenní státní smutek je nejdelším v demokratické historii země. Server eldiario

Francie přestala používat hydroxychlorochin

Francouzská vláda dnes zastavila používání antimalarického léku hydroxychlorochin, který mohl být podáván v nemocnicích pacientům s nemocí covid-19. Učinila tak na výzvu Národní agentury pro bezpečnost léčiv a zdravotnických potřeb (ANSM), která se odvolávala na výsledky klinických studií, informovala agentura DPA. Hydroxychlorochin jako účinný prostředek proti koronavirové nákaze doporučoval americký prezident Donald Trump.



Pacientům s těžkým průběhem covidu-19 mohl být hydroxychlorochin podáván pouze v nemocnicích za přísného dohledu lékařů od konce března. Povolení bylo dnešním vládním výnosem zrušeno. „Tento lék nesmí být pacientům trpícím covidem-19 předepisován,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Poláci v sobotu sundají roušky

Polská vláda pokračuje ve zmírňování opatření zavedených proti šíření nákazy koronavirem. Premiér Mateusz Morawiecki ve středu oznámil, že od soboty 30. května bude možné vyjít do otevřeného veřejného prostoru bez roušek. Nadále však bude nutné zachovávat dvoumetrový odstup mezi lidmi. Roušky zůstanou povinné v obchodech, kostelech a podobně.



Od stejného data se ruší limity na počet klientů v obchodech a stravovacích zařízeních, od neděle tato omezení nebudou platit ani v kostelech v silně katolické zemi. Od neděle bude také dovoleno pořádat shromáždění pod širým nebem do 150 osob. Od 6. června se otevřou kina, divadla, masážní salony, solária, posilovny a fitness. Svateb se bude moci zúčastnit až 150 hostů, citovala televize TVN 24 z premiérova vyjádření na tiskové konferenci.

Polsko, které má přibližně 38 milionů obyvatel, dosud podle ministerstva zdravotnictví zaznamenalo 22.303 případů nákazy koronavirem, 1025 lidí zemřelo. Nejvíce případů nákazy, 7414, připadá na Slezsko, kde se nákaza rozšířila v uhelných dolech.

Indie patří mezi 10 nejpostiženějších zemí světa

Přes 150 000 lidí se již od začátku epidemie nakazilo koronavirem v Indii. Za poslední den indické úřady zaznamenaly rekordních více než 6000 případů infekce. Úmrtí pacientů s nemocí covid-19 registruje Indie více než 4300. Informovala o tom v úterý agentura AP s odvoláním na indické ministerstvo zdravotnictví.



Co do počtu nakažených je Indie v desítce nejhůře postižených států světa. Počet případů nákazy na milion obyvatel má ale Indie s 1,3miliardovou populací stále velmi nízký.

Většina nákaz je soustředěna v pěti z 28 indických států. Nárůst infikovaných ale nyní začínají hlásit chudé státy na východě země poté, co se do svých rodných vesnic začali speciálně vypravenými vlaky vracet migrační dělníci z velkých měst.



Mnoho dělníků přišlo o práci, když premiér Naréndra Módí v březnu vyhlásil ve snaze zastavit šíření koronaviru rozsáhlá karanténní opatření, včetně zákazu vycházení. Podle ministerstva vnitra a železnic se od té doby vrátilo domů nejméně 4,5 milionu dělníků.

V Íránu se sešel nově zvolený parlament

V Íránu se ve středu navzdory pandemii covidu-19 uskutečnila ustavující schůze nově zvoleného parlamentu, v němž jsou nejvíce zastoupeni konzervativní poslanci. Jednání provázela přísná hygienická opatření. Informovala o tom agentura AP. Nákaza koronavirem v Íránu, který patří k nejhůře zasaženým zemím v regionu, se dosud potvrdila u více než 139 500 lidí, z nichž přes 7500 zemřelo. Co do počtu nakažených je na tom v oblasti podle oficiálních čísel hůře jen Turecko, kde se nemoc covid-19 potvrdila u 156 800 osob a více než 4300 zemřelo.



Ustavujícího zasedání íránského parlamentu se dnes podle íránské státní televize zúčastnilo 268 zákonodárců a všichni měli negativní test na koronavirus. Poslanci dodržovali pravidla bezpečných rozestupů a mnozí měli roušky. Před vstupem do budovy jim byla změřena teplota.

Německo za uplynulý den zaznamenalo 362 nových případů nákazy koronavirem, dalších 47 pacientů v souvislosti s covidem-19 zemřelo. Vyplývá to z středeční statistiky německého Institutu Roberta Kocha (RKI). Denní bilance zemřelých se v porovnání s předchozím dnem drží na zhruba stejné hodnotě, infikovaných je řádově méně. V úterý institut evidoval 45 obětí a 432 nových případů nákazy.

Koronavirem se v Německu, jehož populace čítá 83 milionů, od propuknutí epidemie nakazilo 179 364 lidí, z čehož 8349 zemřelo. Převážná většina pacientů (okolo 162 800) se vyléčila, což je oproti předchozímu dni nárůst o zhruba 800.



Nejhůře zasaženou spolkovou zemí v Německu je i nadále s Českem sousedící Bavorsko, kde se od počátku epidemie nakazilo bezmála 46 500 lidí. Na druhém místě je s více než 37 500 nakaženými nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko.

Počet nakažených v Brazílii stále stoupá

Brazílie za posledních 24 hodin zaregistrovala dalších 16 324 případů nákazy koronavirem. V souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo nově 1039 pacientů. V obou případech se jedná o znatelně vyšší bilanci, než v předchozí den. S odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters.



V úterý brazilské úřady oznámily 11 687 nově potvrzených případů infekce a 807 obětí. Dosud nejvyšší bilance nakažených (bezmála 20 000) i zemřelých (1188) hlásila tato jihoamerická země s 210 miliony obyvatel minulý týden.

Brazílie od propuknutí nákazy v zemi koronavirus potvrdila u celkem 391 222 lidí, z čehož dosud 24 512 pacientů zemřelo. V počtu nakažených ji celosvětově překonávají pouze Spojené státy, kde se infekce potvrdila už u 1,67 milionu lidí.

Brazílie je nejhůře zasaženou zemí v Latinské Americe co se zemřelých i nakažených týče. Na kontinentu ji následuje Peru, které má podle statistik americké Univerzity Johnse Hopkinse bezmála 130 000 potvrzených případů nákazy, a Chile s téměř 78 000 nakaženými. Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden oznámila, že Jižní Amerika se stala novým epicentrem pandemie.

Peru za uplynulý den zaregistrovalo rekordní přírůstek 5772 nových infekcí a 159 dalších úmrtí, čímž celková bilance obětí vystoupala na 3788. V zemi s 33 miliony obyvatel je nejhůře zasaženou oblastí metropole Lima a sousedící přístavní město Callao, které dohromady evidují 70 procent všech případů.

Koronavirová krize tvrdě dopadla i na Mexiko, kde za uplynulý den úřady zaznamenaly dosud nejvyšší počet nových úmrtí i potvrzených případů. V souvislosti s covidem-19 zemřelo za den podle úřadů 501 lidí, čímž celková bilance úmrtí vystoupala na 8134. V zemi se 126 miliony obyvatel se od propuknutí nákazy nakazilo 74 560 lidí, z toho je 3455 nových případů.

Pevninská Čína ve středu oznámila jeden nový případ koronavirové nákazy, tedy o šest méně, než v předchozím dni. Infekce se prokázala u člověka, který se vrátil ze zahraničí. S odvoláním na středečním prohlášení čínské zdravotnické komise o tom informovala agentura Reuters.

Komise také uvedla, že koronavirus se prokázal u dalších 28 lidí, kteří ovšem nevykazují žádné příznaky nemoci. Takové případy Čína nezaznamenává v celkové bilanci. Podle té se od propuknutí nákazy v zemi s 1,3 miliardovou populací nakazilo 82 993 lidí, z čehož 4634 pacientů zemřelo.

V USA zemřelo skoro 100 tisíc lidí na covid-19

Spojené státy již třetí den za sebou registrují méně než 700 nových úmrtí v souvislosti s covidem-19. Vyplývá to z dat americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie celosvětově monitoruje. Za posledních 24 hodin USA registrovaly 657 úmrtí, o den dříve to bylo 532.



Ve Spojených státech, které jsou co do počtu obětí i nakažených pandemií nejhůře zasaženou zemí světa, od propuknutí nemoci v zemi zemřelo 98 875 lidí z celkového počtu bezmála 1,7 milionu nakažených. Za uplynulých 24 hodin JHU zaregistrovala okolo 18 000 nových případů nákazy, což je méně, než o den dříve.

Denní bilance úmrtí v této zemi s 330 miliony obyvatel od dubna do května pravidelně překračovala hranici 2000, je to však již téměř 20 dní, co byl počet obětí takto vysoký, uvádí agentura AFP. Za poslední tři týdny denní přírůstek zemřelých v souvislosti s covidem-19 pravidelně klesá pod 1000.