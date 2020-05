V Polsku počet obětí koronaviru přesáhl tisíc, nákaza se šíří mezi slezskými horníky. Situace v Itálii a Španělsku se lepší

Varšava V Polsku za pondělí zemřelo dalších 11 pacientů s nemocí covid-19 a počet úmrtí spojených s koronavirem tím v zemi překročil hranici jednoho tisíce. Od rána rovněž přibylo 341 nově infikovaných osob. V Itálii za posledních 24 hodin přibylo 92 úmrtí v souvislosti s koronavirem, o den dříve země hlásila 50 obětí. Španělsko v pondělí v souvislosti s nákazou koronavirem oznámilo dalších 50 úmrtí; denní bilance epidemie se již devět dní drží pod hranicí 100 obětí.

V celém Polsku s přibližně 38 miliony obyvateli dosud celkově zaznamenali 21 631 případů koronaviru a 1007 úmrtí. Zhruba třetina všech případů v zemi připadá na hustě osídlené Slezsko, které představuje region s největším počtem nakažených. Polovina z nich jsou horníci, upozornila televize TVN 24.



koronavirus globálně

Zpravodajský server Onet.pl napsal, že padesátka nových případů nákazy koronavirem se od soboty do neděle potvrdila mezi horníky dvou uhelných společností v jihopolském Slezsku. Nakažení havíři z uhelných dolů - celkem 3232 k nedělnímu dopoledni - představují téměř polovičku z 6958 potvrzených případů nákazy v regionu.

Kvůli nákaze muselo pět dolů načas zavřít. Podle pamětníků se cosi podobného stalo v roce 1980, kdy se ale stávkovalo proti komunistickému režimu. Nyní tyto doly těžbu obnovují. Například v dole Bobrek v Bytomi, který patří firmě Weglokoks a ve kterém se zatím potvrdilo 545 případů nákazy, již těžba překročila polovinu běžného výkonu.

Největší přírůstek nakažených v poslední době zaznamenali mezi horníky zaměstnanými u společnosti JSW, kde se nakazilo 1386 lidí. V karanténě bylo 322 osob. Největší ohnisko nákazy u JSW představuje důl Pniówek, na jehož osazenstvo připadá 1257 infikovaných.

Mírně vzrostl i počet případů v dolech společnosti PGG: do neděle jich bylo 1392 a asi dvě tisícovky zaměstnanců jsou v karanténě. Doly se staly ohniskem infekce zhruba v první dekádě května. K rozšíření nákazy v dolech podle Onetu mohl vést i původní názor báňského ústavu GIG, že pod zemí se virus nešíří, protože na to nemá podmínky. Názor sdílel i vládní zmocněnec pro hornictví, který mezitím skončil ve funkci.

„Vyšetření horníků začala rozhodně příliš pozdě,“ řekl Onetu dlouholetý havíř Tadeusz Grzenia, vyznamenaný prezidentem Andrzejem Dudou. „Když se nákaza začala rozrůstat, u vchodu do dolů hned namontovali termovizní kamery pro měření teploty, nařídili nosit masky. Zavedli všechna opatření, ale kvůli specifickým podmínkám je nelze vždy dodržovat. Těžko si lze udržet odstup, když se dělá v partách a práce vyžaduje být blízko u sebe. Nejde jen o práci. Ve sprchách horníci stojí jeden vedle druhého, myjí si navzájem záda. Jestli se nakazil jeden, určitě se nakazí i další,“ řekl.

U vjezdu do dolů mezitím vznikla kontrolní stanoviště se zdravotníky v kombinézách. Při tomto „prosévání“ bylo otestováno více než 36 000 horníků a u 2555 se koronavirus potvrdil. „Tato vyšetření jsou jedním z preventivních kroků, které mají zajistit osazenstvu bezpečí a udržet doly v chodu,“ uvedl šéf JSW Włodzimierz Hereźniak podle časopisu Wprost. Firma podle něj zakoupila testy na koronavirus, a tak „prosévání“ nahradí testování po jednotlivých směnách.



Ve Španělsku pokračuje uvolňování

Španělsko v pondělí v souvislosti s nákazou koronavirem oznámilo dalších 50 úmrtí; denní bilance epidemie se již devět dní drží pod hranicí 100 obětí. Počet mrtvých tak vzrostl na 26 834, uvedla agentura Reuters s odvoláním na údaje španělského ministerstva zdravotnictví.

Podle ministerstva za uplynulých 24 hodin v zemi přibylo rovněž 132 nově nakažených a jejich celkový počet je 235 400. Jak ministerstvo dodalo, některé případy muselo prověřovat, což mohlo vést k nesrovnalostem v souvislosti se zveřejňovanou bilancí v uplynulých dnech.

Země se 47 miliony obyvatel v pondělí vstoupila do další fáze uvolňování protikoronavirových restrikcí. Na 22 milionů Španělů může po více než dvou měsících opět do restaurace či do kina nebo se jít koupat na pláž. Téměř polovina země je totiž od pondělí v předposlední fázi uvolňování opatření zavedených kvůli koronaviru. Zbytek země (asi 25 milionů Španělů) je od pondělí ve druhé ze čtyř fází, takže například v Madridu a Barceloně se mohou po deseti týdnech otevřít zahrádky restaurací.

V celém Španělsku, jež bylo při pandemii covidu-19 postiženo s Itálií v Evropě nejvíce, ale dál platí omezení pohybu mimo domovskou provincii a povinnost nošení roušek na veřejnosti, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost mezi lidmi.

Počet nově nakažených v Itálii klesá

V Itálii za posledních 24 hodin přibylo 92 úmrtí v souvislosti s koronavirem, o den dříve země hlásila 50 obětí, uvedla italská civilní ochrana. Nedělní bilance kvůli technickým potížím nezahrnovala data z nejhůře postiženého regionu Lombardie. Jak poznamenala agentura Reuters, není jasné, zda nedělní úmrtí z oblasti byla přidána k v pondělí zveřejněné statistice.

Počet nově nakažených vzrostl za poslední den o 300, o den dříve přitom úřady hlásily nárůst o 531 infikovaných. Celkem Itálie s více než 60 miliony obyvatel od prvního potvrzeného případu v únoru registruje 230 158 nakažených, z čehož 32 877 zemřelo.

I přes stabilně klesající denní přírůstek zemřelých je Itálie z tohoto hlediska třetí nejhůře zasaženou zemí na světě, po Spojených státech a Británii. Co do počtu nakažených ji kromě těchto dvou zemí předstihly ještě Rusko, Španělsko a Brazílie.