USA odmítly pomoc Rusů. Jejich vakcínu proti covidu nehodlají testovat ani na opicích. Kreml se diví

Moskva/Praha Rusko nabídlo Spojeným státům pomoc při vývoji efektivní vakcíny proti covidu. Podle CNN to však americká strana odmítla s tím, že v bezpečnost ani účinnost ruské vakcíny, vzhledem k absenci klinického testování, nevěří. „Neexistuje varianta, že bychom ruskou vakcínu testovali na opicích, natož na lidech,“ řekl úředník z amerického ministerstva zdravotnictví.

Ruští úředníci uvedli, že nabídli Američanům pomoc při vývoji efektivní vakcíny proti nemoci covid-19. Rusko je podle CNN otevřené sdílení informací o vlastní vakcíně, protože by to pomohlo farmaceutickým společnostem USA při vývoji. Již dříve ruská strana tvrdila, že jisté farmaceutické firmy ve Spojených státech mají o ruskou vakcínu zájem, jejich jména však neuvedla.

Američtí představitelé však nejsou spolupráci nakloněni. „Na americké straně panuje všeobecný pocit nedůvěry vůči Rusku a jejich reakce na nás působí tak, že technologie - včetně vakcíny, testování a léčby - se v USA kvůli této nedůvěře nepřijímají,“ řekl jeden z vyšších ruských úředníků.

Tisková mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnany ve čtvrtek uvedla, že prezident Donald Trump byl o nové ruské vakcíně informován. Trump však řekl, že americké vakcíny musí odpovídat vysokým standardům a také projít přísným testováním ve třetí fázi, tedy klinickými testy. Právě tato část byla u ruské vakcíny vynechána a v Americe je tak považována za polovičatou práci.

„Neexistuje varianta, že bychom ruskou vakcínu testovali na opicích, natož na lidech,“ řekl úředník z amerického ministerstva zdravotnictví. Nutnost provést klíčovou třetí fázi Rusko zrušilo již v dubnu, kdy přijali nový zákon, který problematiku upravuje.

„S touto vakcínou nebyly provedeny žádné pokusy. Rusko udělalo příliš málo testů na lidech, aby se rozhodli, jestli to funguje ve větším měřítku. Mluvíme o naprosto nedostatečných bezpečnostních údajích,“ uvedl americký vládní poradce.

Ruský prezident Vladimir Putin však oznámil, že vakcína je natolik bezpečná a účinná, že ji dostala i jeho vlastní dcera. Kirill Dmitriev, šéf ruského fondu přímých investic, pak začátkem tohoto týdne oznámil, že třetí fáze začne v Rusku tuto středu. Žádné vědecké údaje o testování však zatím Rusko nezveřejnilo a nikdo tak není schopen ověřit bezpečnost a účinnost vakcíny.

Po odmítnutí pomoci ze strany Spojených států ruské zdroje uvedly, že Washington by měl „znovu vážně zvážit přijetí“ vakcíny a pokračoval, že nově schválená ruská vakcína proti covidu-19, nazvaná Sputnik V, může zachránit i americké životy.

„Pokud se naše vakcína ukáže jako jedna z nejúčinnějších, lidé budou klást otázky, proč USA tuto možnost nevyužily a proč se kvůli politice bránily přístupu k očkovací látce,“ řekl vysoký ruský představitel. „Rizika jsou příliš velká. Pokud by to nedopadlo dobře, mělo by to pro naši zem fatální dopad,“ vyjádřil se k tomu vysoký představitel USA.

Když v úterý Rusko oznámilo, že jako první vyvinulo účinnou vakcínu proti covidu-19, bylo to pro svět překvapením. Vzápětí se však ukázalo, že ruští vědci vynechali třetí fázi - tedy klinické testování na lidech. Právě to je ve Spojených státech i Evropě povinnou součástí vývoje každého medikamentu a dokud nebude tato fáze splněna, zůstává nepravděpodobné, že by ji státy evropské či Američani, přijali.

Ruský státní investiční fond na úterní tiskové konferenci uvedl, že o jejich vakcínu však projevilo zájem nejméně 20 zemí Latinské Ameriky, Středního východu a Asie. Zejména filipínský prezident Rodrigo Duterte říká, že má ve vakcínu tolik důvěry, že si ji sám vezme, až dorazí do jeho země. Mexický ministr zahraničí ve čtvrtek ráno řekl, že Mexiko s Ruskem o vakcíně jedná.