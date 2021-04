Rusko v odvetě vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády, musejí odjet do pondělní půlnoci

Výběr případů, v nichž museli ČR opustit ruští diplomaté Leden 2000 - Podle informací tisku musel Českou republiku opustit asistent ruského vojenského přidělence. Údajně získával citlivé informace o technologiích NATO i od úředníků státní správy, kteří mají přístup k citlivým údajům. Rusko poté vypovědělo ze země jednoho z českých diplomatů, jenž působil jako zaměstnanec vojenské sekce ambasády v Moskvě. Jaro 2005 - Z ČR odjel diplomat jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu poté, co jej k tomu vyzvali pracovníci vojenské kontrarozvědky, která odhalila jeho činnost. Cizinec, podle informací MfD občan Ruska, se pokoušel navazovat kontakty na ministerstvu obrany a na generálním štábu. Květen 2006 - České úřady odmítly prodloužit akreditaci zpravodaji ruské vládní tiskové agentury RIA-Novosti Leonidu Sviridovi, který byl podle informací tisku odhalen jako agent. Podle spekulací médií byl tento krok důvodem, proč ruské úřady neprodloužily koncem léta akreditaci moskevskému zpravodaji České televize Janu Moláčkovi. 17. srpna 2009 - Z ČR byl vyhoštěn zástupce vojenského přidělence při ruském velvyslanectví. Dalšímu diplomatovi české úřady doporučily, ať se nevrací z dovolené. Vojenské zpravodajství údajně získalo informace, že oba diplomaté zřejmě pracují pro ruské tajné služby. Březen 2018 - Česká republika vyhostila tři členy ruského diplomatického personálu v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii, a to jako výraz solidarity s Británií po útoku. Moskva v reakci na kroky Británie a jejích spojenců včetně ČR oznámila, že vyhostí stejný počet diplomatů, kolik jich muselo opustit dané státy. 5. června 2020 - ČR vyhostila dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné hrozby českým komunálním politikům jedem ricin. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se Praha k tomuto kroku uchýlila poté, co zpravodajské služby zjistily, že kauza byla důsledkem vyřizování sporů mezi dvěma pracovníky ruské ambasády v Praze. Hrozba byla podle premiéra smyšlená. Následně Rusko recipročně vyhostilo dva Čechy. 17. dubna 2021 - ČR se rozhodlo vyhostit 18 ruských diplomatů, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Důvodem vyhoštění je podezření, že do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni ruští agenti. Rusko vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády, musejí odjet do pondělní půlnoci. S odkazem na ruské ministerstvo zahraničí to v neděli uvedla agentura TASS.