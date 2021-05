Kam se Rusové letos chystají na dovolenou a jaké s tím jsou spojeny limity?

30. května 2021 19:40 Lidovky.cz > Zprávy > Svět

MOSKVA Není to tak dávno, co ruskou metropoli zasáhlo abnormální teplo, vlna tropických veder se blíží i k Uralu. Rusové vtipkují, že to je dárek od Vladimira Putina. Prý aby jim nebylo líto, že hranice jsou pořád přivřené a Turecko zapovězené.

Slovenská vláda souhlasila s očkováním ruskou vakcínou Sputnik V Kvůli covidové pandemii Rusové zkouší domácí turismus, ale dál sní o tom, až se opět budou moci vydat bez omezení na dovolenou do ciziny.