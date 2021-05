Nedokážu si představit život bez cestování. V Americe jsou naočkovaní už i mladší kolegové, říká herečka Vagnerová

Má agenty v USA i v Itálii a v posledních několika letech jde z role do role. Kvůli pandemii teď ale čeká na premiéru osm filmů, ve kterých hraje. Hana Vagnerová je veselá, spontánní a stále velmi dívčí, na rozhovor dorazila v dobré náladě a rozpovídala se, ještě než padla první otázka. S chutí mluví o všem, i o těch méně příjemných stránkách současného hereckého života, které provázejí ztížené podmínky v době covidové krize.

Svou řeč prokládá občasnými anglickými slovíčky, na která si zvykla při častých pobytech v zahraničí, a nejvíc se těší, až už zase začne cestovat, aby mohla navázat na práci za oceánem, která jí v uplynulém roce moc chyběla.



Když jste před lety odjížděla do Ameriky, byla hlavním důvodem studia herectví, nebo nový zážitek?

První impulz byl herecký kurz – kvůli němu jsem poprvé v životě vyrazila do Ameriky. Až tam jsem si uvědomila, jaké mám klapky na očích, že tady vůbec nemám rozhled. Tam byli herci z dvaceti různých zemí, různé způsoby uvažování, styly života... A mně došlo, že se v Praze pohybuju mezi stejnými lidmi, stejnými divadly – bydlím na Letné, sednu na dvaadvacítku, jedu do Rubínu, tam odehraju představení se svými kamarády, bavíme se víceméně o tom samém. Cesta takhle daleko ve mně zažehla novou jiskru, odjela jsem nejdřív na dva měsíce bez pracovních víz a potom jsem se rozhodla to zkusit znovu pracovně. Ale to víte, že jsem měla strach. Když jsem stála s kufrem na letišti, říkala jsem si, že jsem se totálně zbláznila. Navíc reakce mých známých mě v tom ještě utvrzovala.

Neblbni, říkali, vždyť tady máš všecko! Jo, to je pravda, kdybych si chtěla jen zahrát v cizí produkci, tak by bylo daleko snazší zůstat v Praze a počkat si na menší roli v některém ze zahraničních projektů, které se tady točí. Ale já jsem chtěla dobrodružství. A to všechno okolo, lidi které potkáte, problémy, se kterými se musíte vypořádat, ze mě udělalo člověka, kterým jsem dnes – a nevyměnila bych to za nic na světě.