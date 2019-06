Salvini zvažuje na hranici se Slovinskem zeď kvůli migraci

Řím/Lublaň Italský ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini zvažuje postavit na hranici se Slovinskem kvůli migraci zeď. Předchozí opatření italské vlády, tedy zavření přístavů a znepřístupnění teritoriálních vod humanitárním lodím s migranty na palubě, podle něj oživily balkánskou migrační trasu. Informoval o tom ve čtvrtek list Corriere della Sera.

Balkánská migrační trasa, která vede z Pákistánu a Afghánistánu až do Rakouska a Německa, podle údajů italského ministerstva vnitra znovu ožívá. V roce 2018 bylo na hranici Itálie a Slovinska zaznamenáno 446 migrantů bez patřičných dokumentů, zatímco letos to bylo dosud 782 lidí, uvádí italské ministerstvo vnitra.



Třebaže to v porovnání s celkovým tokem běženců nejsou vysoká čísla, Salvini bezmála zdvojnásobení počtu migrantů na hranici se Slovinskem interpretuje jako oživení této pevninské migrační cesty poté, co opatření italské populistické vlády razantně snížila počet těch, kteří do Itálie připlouvají ze severní Afriky.

„Balkánská cesta se znovu otevřela,“ řekl Salvini ve středu na tiskové konferenci. „Od července spustíme se Slovinci společné pohraniční hlídky. Pokud se migrační tok nezastaví, nevylučujeme vztyčení fyzické zábrany na hranici, jak už učinily jiné evropské země. Extrémní zlo si žádá extrémní opatření,“ dodal.

Podle posledních údajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) bylo v prvních čtyřech měsících tohoto roku na jednotlivých hranicích balkánské cesty zaznamenáno 4263 migrantů, hlavně Afghánců, Íránců, Iráčanů a Syřanů. Do Itálie z nich míří jen menšina, většinou se chtějí dostat do Rakouska nebo do Německa.

Běženci na severovýchodní hranici Itálie jsou ale pro šéfa Ligy další záminkou, aby se ve věci migrace dále přel s Evropskou unií, napsal list Corriere della Sera. Salvini také varoval, že pokud unie rázně nezasáhne, Itálie by mohla odejít ze schengenského prostoru.