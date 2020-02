Konec polských instalatérů a rumunských stavitelů. Nové migrační zákony Británii poškodí, varují podnikatelé

LONDÝN/PRAHA Britská vláda premiéra Borise Johnsona se rozhodla, že „převezme kontrolu nad hranicemi“. V rámci nově představených opatření tak bude nutné mít kvalifikaci, dostat nabídku práce a umět jazyk. Studenti budou muset prokázat, že si mohou studium dovolit.

„Ukončíme volný pohyb lidí,“ uvedla ve středu na svých stránkách britská vláda. Ve zveřejněném dokumentu představila základní rámec migračního systému, který by měl platit od 1. ledna 2021, tedy po konci přechodného období.

Vláda podle prohlášení využije jedinečnou příležitost „převzít kontrolu“ nad hranicemi „poprvé za několik dekád“ a odstraní „pokřivení“ způsobené svobodou pohybu v EU. Zavede „neústupný a férový systém založený na bodovém ohodnocení“, který je zjevně inspirovaný australským migračním modelem (ten zohledňuje věk, vzdělání, jazykovou výbavu či pracovní zkušenosti).

Desetistránkový dokument ukazuje, že ve Spojeném království již nebudou moci pracovat lidé bez znalosti angličtiny a bude velice složité získat vízum, pokud se imigranti budou chtít ucházet o hůře placená místa.

Konec polských údržbářů

Británie prakticky uzavře svůj pracovní trh podnikatelům, kteří by si chtěli v zemi otevřít živnost. Znamená to tak konec polských instalatérů a rumunských stavitelů. Podle informací deníku The Guardian by ale mělo být malému množství schopných pracovníku umožněno v zemi hledat práci.

Pro obdržení pracovního víza potřebuje každý 70 bodů: Nutné požadavky: Nabídka práce – 20 bodů Pracovní zkušenosti – 20 bodů Angličtina na požadovanou úroveň – 10 bodů Bonusová kritéria: Roční plat pod 23 039 liber – 0 bodů Roční plat mezi 23 040 – 25 599 liber – 10 bodů Roční plat nad 25 600 liber – 20 bodů Práce v sektoru s nedostatečným obsazením (např. zdravotnictví) – 20 bodů Vzdělání na úrovni PhD. v dané práci – 10 bodů Vzdělání na úrovni PhD. v oblasti vědy, technologií, stavebnictví a matematiky – 20 bodů

Stíženou situaci budou podle vládního plánu mít i studenti. „Budou muset prokázat přijetí ze vzdělávací instituce, jazykové schopnosti i to, že jsou schopni se finančně zajistit během studií ve Spojeném království,“ napsala do prohlášení vláda.

V klidu naopak mohou být umělci, sportovci a hudebníci, kteří budou moci do země vstoupit, pokud se budou ucházet o místo v soutěži, půjdou na casting či budou vystupovat.

Nový imigrační systém podle poradců premiéra Borise Johnsona „přitáhne vysoce kvalifikované pracovníky“. Nedá se však říci, že by s touto vizí souzněli britští podnikatelé. „Zástupci průmyslu varovali, že změny budou mít velký vliv na potravinářský průmysl, který je závislý na pracovnících z EU,“ informoval deník The Guardian.

„Pracovní místa, která vláda považuje za práce s nízkou kvalifikací, jsou životně důležitá pro kvalitu a růst podnikání. Vládní prohlášení prakticky ohlašuje, že nás připraví o lidi, které potřebujeme, abychom mohli prosperovat,“ uvedl pro média Tom Hadley z Konfederace pro příjímání a zaměstnávání. „Potřebujeme tyto lidi, aby se starali o naši stárnoucí populaci, stavěli naše domy a udržovali silnou ekonomiku.“

Odbory i kapitáni průmyslu v reakci na zveřejnění plánu obvinili vládu z útoku na ekonomiku a varovali před „děsivými“ důsledky od rušení pracovních míst až po uzavírání továren.

Vláda samozřejmě počítá s tím, že některá místa budou muset migranti zaplnit. Zákon ale bude tyto práce pro migranty limitovat – například na britských farmách bude moci pracovat jen deset tisíc cizinců.

Nedostatečné limity

Podle Národních farmářských odborů však bude jen v roce 2021 potřeba nejméně 70 tisíc pracovních víz pro zahraniční pracovníky. A dle šéfky farmářských odborů je doslova „ironické“, že se vláda snaží přesvědčit občany, aby jedli více ovoce a zeleniny, ale „ztěžuje produkci těchto plodin v Británii“. Stíženou situaci bude mít i zásobování. Podle asociace Freight Transport tvoří v současnosti kolem 13 procent řidičů kamionů Evropané, což představuje cca 59 tisíc pracovních míst.

Administrativa Borise Johnsona si zjevně tento problém uvědomuje, ale z vládního dokumentu nevyplývá, že by jej hodlala řešit. Ba naopak. „Bodovým systémem se nesnažíme zajistit stejný výsledek jako při volném pohybu lidí. Podniky ve Spojeném království se budou muset konci volného pohybu přizpůsobit,“ stojí v prohlášení.