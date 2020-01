Sbohem, Británie! Království po 47 letech opouští EU, před parlamentem v Londýně propuknou oslavy

LONDÝN/PRAHA Úderem páteční půlnoci opustí Evropskou unii poprvé v historii jeden z jejích členů. Kolem deváté hodiny večerní před britským parlamentem propuknou oslavy brexitu, na který jeho zastánci čekali téměř čtyři roky od referenda. Očekává se velké shromáždění, speciální projev premiéra Borise Johnsona i mimořádná výzdoba v centru metropole.

„Pro Čechy, kteří si přejí v Británii studovat, žít či podnikat, se v noci na sobotu nic nezmění,“ zdůraznil pro Lidovky.cz britský velvyslanec v České republice Nick Archer. Začíná totiž teprve přechodné období, reálné změny mají nastat nejdříve 1. ledna 2021. Už nyní se však Češi žijící v Británii musejí registrovat do nového systému, aby obdrželi takzvaný status usídlence.

„Podle mých informací se již zaregistrovalo lehce přes 31 tisíc Čechů,“ řekl LN zástupce britské ministryně vnitra Brandon Lewis. „Celkem dosud zažádalo o status přes 2,8 milionu lidí a jen pěti byl odepřen, a to kvůli kriminálním skutkům,“ dodal.

Pro Británii, která byla členem EU po 47 let, sobotní noc rozhodně neukončí trápení s odchodem. Rámcová dohoda o brexitu sice prošla oběma komorami britského parlamentu bez problémů a ratifikoval ji i Evropský parlament, ale detailní vyjednávání o budoucím vztahu s evropskými státy na Británii stále čekají. Podle deníku The Guardian se vyjednávači obou stran oficiálně sejdou až 3. března a na vyjednání obchodních i bezpečnostních dohod tak Londýnu a EU zbude pouze deset měsíců.

Vláda Borise Johnsona původně měla mít na vyjednání detailů dva roky v rámci přechodného období, premiér se však rozhodl, že zemi z EU vyvede do roka. Ať už s dohodami, anebo bez nich. Hlavní komplikace se očekávají v otázce rybářských oblastí, které jsou pro Británii citlivým tématem. EU podle uniklých návrhů požaduje, aby Británie dodržovala výměnou za nulová cla a přístup na evropský trh evropské standardy.

Lidé ve čtvrtek protestovali proti odchodu z EU.

Obavy, zda se podaří dosáhnout kompromisu ve stovkách záležitostí od vydávání zločinců až po celní dohody, proto nadále přetrvávají na obou stranách kanálu La Manche. Odchod Británie bude navíc znamenat navýšení členských poplatků pro zbývajících 27 států Unie.

Ve čtvrtek také začala Británii i nová etapa transatlantických vztahů. Britský premiér se setkal s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem, aby zahájili jednání o budoucí vzájemné obchodní dohodě. Vyjednávání ale již v tuto chvíli komplikuje nová dohoda Británie o síti 5G s čínskou Huaweií, která pro řadu států představuje bezpečnostní riziko.

Oslavy před půlnocí

Páteční oslavy brexitu započnou v Británii ještě před půlnocí. Manifestace u areálu parlamentu má začít po 21.00 místního času (22.00 SEČ) a končit zhruba o dvě hodiny později těsně po okamžiku, kterým po 47 letech skončí členství Británie v EU.

Britský premiér při této příležitosti promluví k národu v mimořádném večerním projevu, jehož přesný čas zatím nebyl ohlášen. Měl by hovořit především o vnitropolitických záležitostech, jako třeba o budoucnosti národního zdravotnického systému.

První oslavy samostatnosti Británie však již proběhly, a to ve středu na půdě Evropského parlamentu. „Byla to scéna plná syrových emocí, která ukončila banální debatu, v níž se ke konci řešila i otázka, zda by EU měla užívat slovo ‚udržitelný‘ v otázce evropské dopravní strategie,“ napsal deník The Guardian. Poslanci společně zpívali skotskou novoroční píseň Auld Lang Syne, jejíž slova všem vytiskl jeden z německých europoslanců. Někteří se chytili kolem ramen, jiní měli na krku modročervené šály spojující dohromady vlajky Británie a EU.

Farage se balí

Jedním z nejhlasitějších poslanců byl během dne Nigel Farage. Politik, který založil svou kariéru na kritice Evropské unie, si pro jistotu sbalil svou kancelář již v úterý dopoledne a na zasedání vyrušoval s britskou vlaječkou v ruce, jež je stejně jako další vlajky a transparenty na půdě parlamentu zakázaná. „Už jsme odešli a nevrátíme se! Zbytek už jsou detaily,“ uvedl Farage na závěr svého posledního projevu.

Nigel Farage si balil svou kancelář. Nigel Farage v europarlamentu

Británie si na EU zavzpomíná brexitovou památeční mincí, kterou minulý víkend představil britský ministr financí Sajid Javid. Mince má hodnotu 50 pencí a vedle data brexitu je na ní vyražen nápis „Mír, prosperita a přátelství se všemi národy“.

Podle televize BBC by se dnes mělo mezi lidi dostat kolem tří milionů kusů, dalších sedm milionů plánuje vláda uvést do oběhu na konci roku.