Irsko povede nejmladší premiér v historii. Za covidový nesmysl se mu smáli

Podle Reuters mají případní kandidáti na nástupnictví po Varadkarovi čas do pondělí, aby ohlásili svou kandidaturu, ale ostatní politici považovaní za možné uchazeče, včetně ministra podnikání Simona Coveneyho, ministryně spravedlnosti Helen McEnteeové a ministra pro veřejné výdaje Paschala Donohoea, už to odmítli. Harris by tak měl zůstat jediným kandidátem, zatím si zajistil podporu poloviny své strany Fine Gael, v níž se rovněž stane předsedou.

Varadkar se vyslovil pro to, aby byl nový lídr strany zvolen ještě před jejím kongresem plánovaným na 6. dubna. Po velikonočních prázdninách by pak měl parlament nového předsedu strany potvrdit i v čele vlády. Varadkarovi v čele vlády zlomilo vaz nedávné referendum, ve kterém Irové hlasovali o vypuštění formulací o ženách v domácnosti a rodině tvořené výhradně sezdanými páry. Odmítavý postoj většiny katolické společnosti hodnotila irská média jako velkou porážku pro Varadkarovu vládu.

Jeho pravděpodobný nástupce Harris není v politice přes nízký věk nováčkem. Už v mládí podle svých rodičů prohlašoval, že by jednoho dne chtěl být taoiseach, tedy předseda irské vlády. První zkušenosti sbíral jako asistent bývalé ministryně spravedlnosti Frances Fitzgeraldové, když působila jako senátorka. V roce 2011 byl jako nejmladší člen v historii zvolen do dolní komory parlamentu.

Covidové přešlapy

Od roku 2014 pracoval na juniorních pozicích na ministerstvu financí, o dva roky později v menšinové vládě vedené stranou Fine Gael usedl do křesla ministra zdravotnictví, píše Sky News. Čelil řadě kauz ohledně financování zdravotních zařízení, byl jedním z hlavních iniciátorů referenda o zrušení osmého dodatku ústavy, který blokoval možnost potratů.

Po volbách v roce 2020 uhájil post ministra zdravotnictví, krátce nato svět zasáhla pandemie covidu. Do složité situace Harris nevykročil zrovna nejlépe, v rozhlasovém rozhovoru prohlásil, že když se současný virus označuje jako covid-19, zjevně už před ním bylo dalších osmnáct covidů, na které nikdo nenašel vakcínu. Na sociálních sítích za to sklidil posměch, připomíná list The Irish Times.

Později se za výrok, po kterém se na něj od opozice snesl tvrdá kritika, omluvil ve videu na Instagramu. „Zachoval jsem se tehdy jako strašný idiot,“ prohlásil. Během prvních měsíců pandemie byl kritizován za tragický stav v pečovatelských domech, celkově však podle irských médií bezprecedentní situaci zvládl.

Během změn ve složení vlády v roce 2022 se stal ministrem vysokého školství, byl hlavní tváří strany Fine Gael v televizi a rozhlasu, kde se objevoval častěji než premiér Varadkar. Během mateřské dovolené Helen McEnteeové krátce zastával i funkci ministra spravedlnosti.

Harris má podle zákulisních informací velkou podporu nejen napříč vlastní stranou. Opozice sice po rezignaci Varadkara ihned volala po předčasných volbách, koaliční partneři Fine Gael ze strany Fianna Fáil a Zelených prohlásili, že chtějí dokončit svůj mandát, uvádí Politico.

Po volbách do opozice?

Na pravděpodobném nejmladším premiérovy Irska (o rok překoná Varadkara, jemuž v roce 2017 bylo 38 let) jeho kolegové oceňují komunikativnost a zájem o moderní trendy. Byl jedním z prvních irských politiků, který ke komunikaci s voliči začal používat Instagram a TikTok. Působení na ministerstvech zahraničí a spravedlnosti, která jsou považována za vůbec nejnáročnější rezorty v Irsku, mu dalo ty nejlepší základy pro premiérskou funkci.

Kritici poukazují na chyby, které Harris udělal zejména na ministerstvu zdravotnictví. Do vedení přichází rovněž v době, kdy Fine Gael ztrácí politickou sílu, debakl v nedávném referendu je jen začátkem, v následujících měsících se očekává i nepříliš dobrý výkon ve volbách do Evropského parlamentu, kde jí průzkumy věští až třetí místo. Další řádné parlamentní volby Irsko čekají v roce 2025 a Fine Gael zřejmě skončí v opozici.

Podle někdejšího poslance strany Ivana Yatese to může být pro Harrise příležitost, jak svou partaj reformovat. „Nejlepší by pro něj bylo, kdyby strana skončila v opozici a ve vládě by usedla Sinn Féin. Byla by to pro něj šance, jak Fine Gael vrátit identitu,“ myslí si Yates.