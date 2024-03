Pellegriniho jsme nepodpořili, vyvrací Harabin i slovenští Maďaři

„Kdo že to řekl? Jureňa? To je podvod, to je nějaká Jureňova partyzánština,“ reagoval překvapeně bývalý předseda slovenského Nejvyššího soudu Harabin na informaci médií, že pět dní po volbách doporučil svým voličům, komu by měli hodit hlas v druhém kole voleb. V tom prvním skončil Harabin na třetím místě, volilo jej přes čtvrt milionu lidí.

Zmíněným Jureňou je šéf jeho volebního týmu Miroslav Jureňa. Právě ten novinářům řekl, že Harabin vyzval své voliče, aby šli volit, a že se domnívá, že se Pellegrini přihlásil k jeho programu. Ten mimo jiné žádá garance, že Slovensko nebude zataženo do války. Právě to nyní Pellegrini garantuje na svých billboardech, kde slibuje, že na Ukrajinu nepošle ani jednoho vojáka. Na čtvrteční tiskové konferenci se k tomu ještě vrátil s tím, že to dělá „vzhledem k tomu, co se děje ve světě a co říká třeba francouzský prezident“.

Vytrvale také opakuje, že on na rozdíl od exministra zahraničí a diplomata Korčoka bude „prezidentem míru“, a v posledních dnech k tomu přidal i varování, že pokud vyhraje Korčok, vláda premiéra Roberta Fica padne. „Pan Korčok s panem (expremiérem Mikulášem) Dzurindou chtějí odebrat vládě rozhodovací pravomoci v zahraničních otázkách,“ podotkl Pellegrini.

Harabin po vyhlášení výsledků prvního kola jen říkal, že jeho voliči vědí, co mají dělat. A pro portál Aktuality.sk nyní uvedl, že ona „partyzánština“ je podvod i proto, že svému týmu výslovně zakázal poskytovat vyjádření tisku. Ve čtvrtek dopoledne pak zbavil Jureňu funkce.

Obraz silné podpory se šéfovi strany Hlas-SD Pellegrinimu začal zlehka rozpadat i na straně slovenských Maďarů, kteří stejně jako Harabinovi voliči mohou v druhém kole sehrát významnou úlohu. Hned poté, co se lídr strany Aliance a neúspěšný prezidentský kandidát Forró sešel s Pellegrinim a veřejně mu vyjádřil podporu, se totiž ozval člen předsednictva této slovensko-maďarské partaje Mózes Szabolcs.

„Dnes jsem zůstal nemile zaskočen, až podveden, když jsem se dozvěděl, že končící předseda Maďarské aliance nedodržel víkendové rozhodnutí předsednictva strany. Nejen dohoda, ale i elementární logika a politická kultura nám kážou, aby strana jednala s oběma prezidentskými kandidáty, pokud je ochota z jejich strany. Poté, co se tak stane, by o dalším kroku mělo rozhodnout předsednictvo strany. Ani jedna podmínka nebyla splněná,“ píše na Facebooku.

Původně se totiž Forró měl sejít i s Korčokem, ten však později oznámil, že na to nedojde. „Je pobuřující, že členové předsednictva – a Maďaři na Slovensku – se zprávu o zrušení jednání s Ivanem Korčokem dozvěděli z Korčokovy FB stránky a zprávu o tom, že se kandidát strany – a podle některých zpráv i strana samotná – postavil za Petera Pellegriniho, se dozvěděli z Pellegriniho živého vysílání. Zodpovědní lidé takto nehazardují s budoucností strany ani s maďarskou komunitou. Ve jméně Maďarské aliance se omlouvám všem Maďarům!“ dodává Forróův kolega.

Pokud jde o samotného Pellegriniho, novináři se jej nyní ptají i na to, proč na středeční předvolební mítink v Kráľovském Chlmci na východě Slovenska letěl letadlem, které vlastní firma poslance Hlasu Petera Náhlika. Politik byl podle Denníku N spolumajitelem „impéria“ oligarchy Vladimíra Poóra, o němž se při vzniku Ficovy strany Směr-SD mluvilo jako o „směráckém“ mecenáši.

„A co? V čem je problém? Já jsem si to letadlo objednal přes agenturu, stálo to 1 600 eur, které zaplatím. I kdyby ho vlastnil Donald Trump, nevím, proč bych měl řešit, komu patří,“ řekl ve čtvrtek Pellegrini s tím, že v poslední době několikrát využil toto letadlo na své cesty. Na transparentním účtu to však prý není proto, že nešlo o součást předvolební kampaně.

Tyto výdaje se podle jeho slov objeví v účetnictví strany Hlas, zmíněná poslední cesta se však podle mluvčí Hlasu Patrície Medveď Macíkové zaplatí z peněz určených na prezidentskou kampaň. „Bylo to malé letadlo, žádný Boeing,“ dodal Pellegrini, který také upozornil, že neměl jinou možnost, jak se na východ Slovenska včas dostat, když ve tři odpoledne byl ještě v parlamentu a v šest měl být na mítinku s občany.