Fico chce propouštět ve státní správě, zbavil by se třetiny lidí. A dvou soudců

Slovenský premiér Robert Fico v pondělí nastínil, že by chtěl propustit zhruba třetinu zaměstnanců státní správy. Vysvětluje to potřebou získat do rozpočtu potřebné finance, definitivní rozhodnutí však zatím nepadlo. Fico oznámil i další ekonomická opatření. A slovně zaútočil na dva soudce Nejvyššího soudu, kteří pracovali na citlivých politických kauzách z Ficova okolí.