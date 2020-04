Solidarita na prvním místě. Dárci ve Vietnamu připravili pro lidi zasažené pandemií ‚bankomaty na rýži‘

HO ČI MINOVO MĚSTO/ PRAHA Přístroje, které poskytují rýži zdarma. Zní to až příliš dobře na to, aby to byla pravda. Přesto se tak vietnamští podnikatelé snaží pomoci lidem v nouzi během koronavirové pandemie napříč celou zemí.

Vietnam má zatím podle oficiálních statistik mnohem menší počet nakažených než zbývající země v regionu. Zatímco Thajsko má na 2672 pacientů, Malajsie přes pět tisíc, Vietnam hlásí pouhých 268 případů nakažení a žádné úmrtí.

Tisíce roušek do nemocnic i veřejnosti. Vietnamci vyjadřují solidaritu Česku, na materiály se skládají Vláda navzdory tomu již dávno zavedla restriktivní opatření, nařídila, aby si lidé mezi sebou udržovali odstup, a uzavřela i menší podniky. Řada obyvatel se tak ocitla bez práce a příjmů. Proto se v zemi za pomoci podnikatelů a dárců rozběhl projekt, který umožní lidem překonat těžké období. Podle deníku The Hanoi Times je „bankomat na rýži“ v provozu každý den od osmé hodiny ranní do pozdního odpoledne. Pokud vše půjde dobře, měl by být v provozu až do konce dubna. Iniciátor projektu Nguyen Manh Hung pro list uvedl, že se rozhodl výdejník vyrobit poté, co zjistil, jak moc pandemie zasáhla obyvatele Ho Či Minova města. Za první dva dny provozu již přístroj vydal na deset tun rýže. Vydávají tuny rýže denně „Během prvního dne si přišlo pro rýži více než 700 lidí a rozdalo se kolem 2,3 tuny rýže,“ píše The Hanoi Times, podle kterého si pro potravinu přichází především studenti, postarší lidé, taxikáři a postižení. Všichni si nejprve prý musí umýt ruce, následně se zaregistrovat, a poté si mohou stoupnout do fronty. Na fotografiích z místa je vidět, jak lidé v rouškách čekají vzdálení dva metry od sebe, aby nemohlo dojít k přenosu nebezpečného koronaviru. Následně si pak nabírají do předpřipravených či přinesených pytlů až tři kilogramy rýže. „Mám pronajaté místo vedle Hanojské porodní a gynekologické nemocnice a živím se sbíráním odpadků. Takovéto množství rýže mi umožní jíst po čtyři dny. Jsem opravdu šťastná,“ uvedla pro The Hanoi Times dvaašedesátiletá Tran Thi Lanh. WHO pochválila Vietnam za boj s koronavirem. Hrozbu z Číny ustál, teď jej dusí vlna nákazy z Evropy Podle státní agentury VNA zásoby pravidelně doplňují místní dárci, kteří chtějí pomoci ostatním. Podobné “bankomaty” by prý měly být nainstalovány i například ve městě Danang, kde je pomůže zřídit místní asociace mladých podnikatelů, která již nashromáždila od dárců na 40 tun rýže. Další charitativní organizace v Danangu pak například od lidí nasbírala přes 1500 lahví melounové šťávy a doručila je lékařům a zdravotním sestrám ve městě. Dobročinné aktivity Vietnamců se ale neomezují jen na vlastní zemi. V provincii Thua Thien-Hue lidé uspořádali sbírku pro dvě provincie v sousedním Laosu a poslali na 4 tisíce roušek, tisíc lahví dezinfekce a 4 tuny rýže.