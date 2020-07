Výbušné paměti Trumpovy neteře zatím nevyjdou. Soud pozastavil jejich vydání

NEW YORK/PRAHA Newyorský soudce dočasně zablokoval vydání knihy neteře Donalda Trumpa, v němž prezidenta označuje jako „nejnebezpečnějšího muže na světě“. Žádost o příkaz, který by vydání knihy zablokoval, podal u soudu prezidentův mladší bratr Robert Trump.

Celý název připravované knihy Mary Trumpové zní Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man, což lze přeložit jako „Příliš mnoho a nikdy dost: Jak má rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže na světě“. Její vydání bylo naplánované na 28. července, uvedl zpravodajský server BBC.

V úterý však soudce vydal soudní příkaz o prozatímním zákazu publikace. Požadavek na pozastavení podal k soudu prezidentův mladší bratr Robert Trump. Právníci Mary Trumpové, Robertovy neteře, tvrdí, že se proti tomuto rozhodnutí co nejdříve odvolají.

Děti Freda Trumpa. Zleva Robert, Elizabeth, Fred jr., Donald a Maryanne.

„Prozatímní rozhodnutí soudu pozastavit publikaci knihy je sice pouze dočasné, ale stále se jedná o omezení klíčového politického projevu, které jednoznačně porušuje první dodatek (o svobodě slova - pozn. red.),“ uvedl právník Trumpové Ted Boutrous.



Kniha, která obsahuje informace ohledně úřadujícího prezidenta, by podle Boutrouse neměla být potlačována ani na jeden jediný den. Obzvláště pak ve volebním roce.



Radost z rozhodnutí soudu má naopak právník Roberta Trumpa. Jednání Mary Trumpové a nakladatelství Simon & Schuster označil jako „skutečně trestuhodné“ a dodal, že bude v kauze pokračovat, dokud nedosáhne trvalého zákazu vydání díla. Další soudní slyšení je naplánováno na 10. července.

Obhajoba svobody projevu a tisku

V návaznosti na rozhodnutí soudu se vyjádřily k případu i přední vydavatelské a novinářské organice. Výbor novinářů za svobodu tisku (Reporters Committee for Freedom of the Press), organizace PEN America a Asociace amerických vydavatelů podaly k soudu krátké prohlášení, ve kterém uvádí, že soudní pozastavení je protiústavní a odporuje svobodě slova a tisku.

Tonight @rcfp @AmericanPublish & @PENamerica filed an amicus brief arguing this is an unconstitutional prior restraint. It’s the 2nd time in 2 weeks we had to argue against suppressing a book the President thinks will embarrass him. Believe me, as a 1A lawyer, this is not normal. https://t.co/NvbQTneM1p — Katie Townsend (@katie_rcfp) July 1, 2020

Podle prezidenta jde o porušení dohody o mlčenlivosti

Začátkem tohoto měsíce prezident Trump řekl, že jeho neteř napsáním knihy porušuje dohodu o mlčenlivosti.



„Nesmí psát knihu,“ řekl zpravodajskému serveru Axios s odkazem na dvacetiletý právní dokument, který údajně Mary Trumpová, dcera Freda Trumpa jr., podepsala v roce 2001 po vleklých sporech o dědictví.

Mary v nové knize popisuje i tento boj o peníze jejího dědečka Freda Trumpa, který zemřel v roce 1999. Donaldu Trumpovi podle ní podařilo svého otce trpícího Alzheimerovou chorobou krátce před smrtí přesvědčit, aby naposledy změnil závěť a vyškrtnul z ní potomky svého nejstaršího syna Freda juniora (Mary a Freda III.). Když se pak Mary a její bratr obrátili na soudy, Donald a jeho sestra Maryanne opětovali palbu. Zmrazili například veškeré finance, které Fred III. potřeboval na léčbu svého těžce postiženého syna. Jak je prý v rodině obvyklé, vše nakonec vyřešili právníci a Donald s Maryanne si mlčení neteře a synovce zajistili dohodou.

Právě kvůli této dohodě, kterou prezident Trump označil za „velmi silnou“ a „pokrývající všechno“, se vedou soudní spory.

Obálka připravované knihy Trumpovy neteře Mary

O čem se v knize píše

Mary Trumpová v knize údajně popisuje „destruktivní rodinné vztahy,traumata a tragickou kombinaci zanedbávání a zneužívání“.



Publikace již nyní dosáhla čtvrtého místa na seznamu očekávaných titulů na Amazonu - jednom z největším internetových obchodů na světě.



Přestože o samotném obsahu memoárů nejsou rozsáhlé informace, očekává se, že 55letá autorka mimo jiné odhalí, že byla hlavním zdrojem reportérů listu The New York Times, kteří předloni popsali „podezřelé daňové praktiky“ jejího strýce. Za tyto investigativní reportáže pak novináři obdrželi prestižní Pulitzerovu cenu.

Druhá kniha, u které Trumpova rodina usiluje o nevydání

Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man je již druhou knihou od nakladatelství Simon & Schuster, kterou se lidé z prezidentova okolí snaží zablokovat.



V červnu byla Americkým federálním soudem zamítnuta žaloba k pozastavení vydání memoárů Johna Bolta, prezidentova bývalého poradce pro národní bezpečnost.



V knize nesoucí název The Room Where It Happen, v českém překladu Místnost, kde se to stalo, se mimo jiné uvádí, že Donald Trump údajně prosil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby mu pomohl s výhrou v nadcházejících volbách.