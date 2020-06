Trump požádal čínského prezidenta o pomoc v prezidentských volbách, píše Bolton ve své knize

Americký prezident Donald Trump při loňském jednání požádal čínskou hlavu státu Si Ťin-pchinga, aby mu pomohl obhájit vítězství ve volbách. Píše se to v úryvku z nové knihy bývalého bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona, který ve středu zveřejnil list The Wall Street Journal (WSJ).

Podle exporadce nešlo o izolovaný incident, ale o součást „vzorce zásadně nepřijatelného chování, které podkopává samotnou legitimitu prezidentského úřadu“.



Světová média si všímají zejména pasáže popisující bilaterální jednání Trumpa s jeho čínským protějškem při loňském summitu G20 v Japonsku. Si prý hovořil o významu americko-čínských vztahů, na což prezident Spojených států navázal komentářem o postojích Demokratické strany. „Trump pak k mému ohromení stočil konverzaci k nadcházejícím prezidentským volbám v USA, odkazoval na ekonomické možnosti Číny a naléhal na Si, aby zajistil, že vyhraje,“ píše Bolton.

Tvrzení je součástí Boltonovy knihy The Room Where It Happened, A White House Memoir (Místnost, kde se to stalo: Memoáry z Bílého domu), v níž bývalý poradce popisuje své více než rok trvající působení v týmu prezidenta. Dílo má vyjít příští týden, Trumpova administrativa se tomu ale snaží zabránit a tento týden Boltona zažalovala kvůli údajně hrozícímu oslabení „národní bezpečnosti“.

Bolton chtěl původně své memoáry vydat už o několik měsíců dříve a američtí novináři mají už delší dobu výtisky k dispozici. Nově zveřejněný úryvek popisuje řadu aspektů současné americké politiky vůči Číně, přičemž hodnocení je velmi kritické.

„Trumpovy konverzace se Si odrážely nejen nesrozumitelnost jeho obchodní politiky, ale také sloučení osobních politických zájmů a amerických národních zájmů v Trumpově mysli,“ uvádí Bolton. Prý během svého působení zažil „nespočet“ konverzací, které dokládají, že Trumpovo jednání „podkopává samotnou legitimitu prezidentského úřadu“.