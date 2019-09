,Moudré rozhodnutí‘. KLDR si pochvaluje odchod bezpečnostního poradce Bílého domu Boltona

Vyjednávač KLDR v pátek vyzdvihl právě Trumpovu „snahu o nový přístup k rozhovorům o ukončení severokorejského jaderného programu bez provokatéra“ v americké vládě. Podle Kim Mjong-kila se ze strany Trumpa jedná o „moudré politické rozhodnutí“.



Americko-severokorejské rozhovory o odstranění atomových zbraní z Korejského poloostrova v současné době stagnují kvůli odlišným názorům Pchjongjangu a Washingtonu na odzbrojovací proces.

USA žádají, aby se Severní Korea nejprve zcela vzdala vývoje jaderných zbraní, teprve potom jsou ochotny odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy.

Pchjongjang by zase rád viděl postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu.

Po neúspěchu únorového summitu Trumpa a severokorejského vůdce Kim Čong-una ve Vietnamu KLDR opakovaně USA vyzvala, aby svůj postoj přehodnotily. Trump ve středu kritizoval Boltona, že při jednání se Severní Koreou prosazoval „libyjský model“, na jehož základě by měla KLDR odevzdat veškeré své jaderné zbraně a palivo. Americký prezident podotkl, že při rozhovorech „by možná bylo dobré použít novou metodu“.

Odchod Boltona, který rezignoval 10. září, zdůvodnil Trump tím, že s poradcovými názory na řadu věcí zásadně nesouhlasil. Na jeho místo tento týden jmenoval Roberta O’Briena, dosavadního zvláštního vyslance pro záležitosti rukojmích.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job!