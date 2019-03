Venezuelu ovládá mafie a armáda, tvrdí režisér Jencquel. V zemi natočil dokument

Praha Venezuela je státem, který ovládá mafie a armáda. Změna režimu není možná, dokud bude systém založený na strachu a teroru, řekl v sobotu v rozhovoru s venezuelský režisér Tuki Jencquel. Dokumentarista v Praze představil svůj nový snímek Vše v pořádku (Está todo bien) na festivalu o lidských právech Jeden svět. Dokumentární snímek zachycuje vrcholící ekonomickou a politickou krizi ve Venezuele.

„Venezuela je kriminálním státem, kde společnost je ovládaná mafií. Struktura je složitá a prostupuje celou společností, že není možné, aby jedinec dobrovolně odešel nebo něco změnil. Je to systém založený na strachu. Lidé se bojí něco změnit, proto systém stále pokračuje,“ řekl Jencquel. Podle něj je na běžné občany vyvíjený značný tlak ze strany vlády a armády. Režim k tomu používá různé metody, například daným lidem přestane poskytovat potravinovou pomoc nebo je odstraní.

Cílem filmu, který se zaměřuje na nedostatek léků a exodus lékařů do zahraničí, je podle autora rozvířit diskusi o krizi ve Venezuele. „Pro mě bylo důležité představit lidem to, co se děje teď ve Venezuele. Pokud bych chtěl vytvořit skutečný dopad na lidi, udělal bych krátká videa a umístil je na sociální sítě. Chtěl jsem vytvořit film, který osloví i Venezuelce v Evropě podporující Nicoláse Madura a socialistickou vládu. Toto publikum je stále skeptické k tomu, co se skutečně děje,“ uvedl.



Jencquel se svým snímkem snažil zachytit vrcholící ekonomickou a politickou krizi ve Venezuele jako varování pro další generace. Dokument má být zároveň protiváhou k produkci filmů vytvářených vládní propagandou, která venezuelské i mezinárodní společnosti ukazuje zkreslenou realitu. V současnosti režisér pracuje na dalším dokumentárním snímku, který má divákům přiblížit realitu emigrantů z Venezuely a důvody, proč museli opustit zemi.

Film sleduje osudy pěti hlavních protagonistů a jejich rodin. Výraznou postavou je Francisco Valencia, který jako předseda koalice nevládních organizací v zemi, je hlavní tváří veřejného zdravotnictví. Do prostředí nemocnice zavede diváky mladý lékař Efraím Vegas, který v parlamentu upozorňuje na nedostatek léků pro pacienty a exodus lékařů do zahraničí.

V Praze se opět koná festival Jeden svět věnovaný především lidským právům a zabývající se nejen sociálními problémy.

Pokud lidé chtějí podpořit činnost nevládních organizací distribuující léky do Venezuely, na stránkách www.estatodobien.net najdou odkazy na příslušné organizace. „Poslat léky poštou nejde, protože poštovní systém nefunguje. Navíc je zde vládní zařízení, podle kterého nelze do země dostat léky poštou,“ doplnil Jencquel.



Jeden svět v Praze potrvá do 17. března. Přehlídka nabídne 117 dokumentů z 51 zemí. Poté se akce přesune do dalších 35 měst v Česku a do Bruselu. Pro jednadvacátý ročník zvolili organizátoři téma Bezpečná blízkost.