‚Stála vedle nepřítele.‘ IRA lituje zabití novinářky, na svědomí má však další životy

BELFAST/PRAHA Ve čtvrtek před půlnocí sledovala irská novinářka Lyra McKeeová nepokoje v severoirském městě Londonderry, když ji do hlavy zasáhl projektil a žena na místě zemřela. Ukázalo se, že střelec podle informací irského deníku The Irish News nemířil na novinářku, ale na policisty, kteří prováděli zátah ve čtvrti Creggan.

Policejní zátah ve čtvrti Creggan v severoirském městě Londonderry (Derry), které leží u hranice s Irskou republikou, proběhl kvůli pátrání po zbraních a výbušninách, jež měly být podle bezpečnostních složek použity při výročí Velikonočního povstání. Samotná čtvrť se totiž v minulosti stala místem krvavých střetů a britská policie se obávala opakování útoků.



Policie v souvislosti se smrtí McKeeové okamžitě zadržela dva mladíky, ale v neděli je propustila bez jakéhokoli obvinění. Již v úterý odpoledne však policisté zatkli sedmapadesátiletou ženu a podle policejní mluvčí ji obvinili ze zabití McKeenové. Zatím nejmenovaná žena byla prý zatčena na základě zákona o terorismu a byla vyslýchána na policejní stanici v Belfastu.

Vyšetřovatelé však měli již bezprostředně po útoku jasno v tom, že možnými pachateli útoku jsou členové organizace Nová IRA, která usiluje o sjednocení Severního Irska, součásti Spojeného království, s Irskou republikou. A ta se nakonec k zabití přihlásila.

„Při našem útoku na nepřítele byla tragicky zabita Lyra McKeeová, která stála vedle nepřátelských sil,“ uvedla organizace v prohlášení pro média, jehož autenticitu potvrdilo použití tajného kódu.„IRA vyjadřuje svou plnou a upřímnou omluvu partnerovi, rodině a přátelům Lyry McKeeové za její smrt,“ stálo v prohlášení. Nová IRA se vyvinula z radikální organizace, která po několik desítek let páchala teroristické útoky po Velké Británii i Irsku, a tak byl zvolený tón prohlášení pro některé překvapivý.

Opačná reakce

„Ve čtvrtek v noci IRA vyslala své dobrovolníky, aby zasáhli v Cregganu poté, co britské královské jednotky vyprovokovaly nepokoje. Dali jsme našim dobrovolníkům instrukce, aby byli nanejvýš opatrní, až se budou v budoucnu potýkat s nepřítelem, a přijali jsme opatření, abychom to zajistili,“ dodalo vedení organizace.

Zabití novinářky Lyry McKeenové však vyvolalo v Londonderry opačnou reakci, než pravděpodobně akt střelby na policisty měl přinést.

IRA je vyřízená, říká nápis na zdi ve městě Londonderry.

Na zdech se začali objevovat symboly zakrvácených rukou i nápisy Real IRA (Pravá IRA) a na památeční zdi zvané Free Derry Corner, který připomíná krvavé boje s britskými jednotkami, někdo napsal: „Ne naším jménem: Odpočívej v pokoji, Lyro“. Policii při vyšetřování zabití novinářky pomohlo na 140 telefonátů od místních, což vyšetřovatelé považují za náznak určité reflexe místní komunity.

Stíny minulosti

McKeeová se stala první zabitou novinářkou na území Spojeného království od roku 2001 a její smrt mnohým připomněla nepokoje, které se odehrávaly na území Severního Irska mezi lety 1968-1998. Ty vyústily zabitím více než tří a půl tisíce lidí, kteří podobně jako McKeeová byli pouhými civilisty. Násilné boje probíhaly mezi převážně protestantskými unionisty v barvách britské armády a policie na jedné straně a převážně katolickými republikány pod vlajkou organizace Irské republikánské armády (IRA) na straně druhé. Válka a ostatně i existence IRA skončila v roce 1998, kdy vlády Spojeného království a Irské republiky uzavřely mírovou smlouvu - Velkopáteční dohodu, která fakticky zrušila hranici mezi Irskem a Severním Irskem.

Dnešní Nová IRA je jednou z největších a nejaktivnějších ozbrojených skupin, které vznikly z roztříštěné IRA. Její členové jsou podezřelí ze zabití dvou vězeňských dozorců a řady různých útoků od střelby po bombové útoky cílené na policii, armádní rezervy a vládní budovy. Většinou však díky kvalitním systémům ochrany a varování nebývají oběti, ani zranění. Naposledy se tomu stalo v lednu letošního roku, kdy členové Nové IRA odpálili bombu v autě před budovou soudu v Londonderry.

Stoupenci organizace dlouhodobě odmítají výsledky Velkopáteční dohody a přejí si sjednocení Severního Irska a Irské republiky. Neváhají použít ani násilí. Ačkoliv je několik podobných návrhů na referenda v irském parlamentu, irští zákonodárci se v současnosti potýkají s jiným problémem - brexitem. Hrozí totiž, že by se mohlo vrátit zavedení tvrdé hranice mezi oběma zeměmi, což by mohlo vrátit násilí do ulic.