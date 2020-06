Starosta New Yorku zrušil zákaz vycházení o den dřív. Trump nařídil stáhnout národní gardu z Washingtonu

NEW YORK Starosta New Yorku Bill de Blasio v neděli ukončil zákaz nočního vycházení, tedy o den dříve, než plánoval. Informovala o tom agentura Reuters. Zákaz kvůli protestům proti policejnímu násilí a občasnému rabování trval od pondělí. Americký prezident Donald Trump mezitím na twitteru informoval, že nařídil stáhnout národní gardu z Washingtonu. Situace je v hlavním městě podle prezidenta zcela pod kontrolou.

Zákaz vycházení, který vyhlásili de Blasio a guvernér státu New York Andrew Cuomo, trval vždy od 20:00 do 05:00. Ke zrušení opatření vyzývali starostu městští zastupitelé, podle nichž jím policie ospravedlňovala zatýkání a používání obušků a pepřového spreje proti lidem, kteří omezení nerespektovali.

Původně měl zákaz nočního vycházení, v New Yorku první za několik desítek let, přestat platit v pondělí. To je zároveň den, kdy největší město USA začne uvolňovat opatření přijatá před více než dvěma měsíci v souvislosti s koronavirovou pandemií.

„Včera (v sobotu) a minulou noc jsme byli svědky toho zdaleka nejlepšího z našeho města,“ uvedl de Blasio na twitteru s tím, že konec zákazu vycházení vstupuje v platnost okamžitě. „Zítra (v pondělí) učiníme první velký krok k restartu,“ dodal starosta.

V sobotu i po osmé hodině večerní až tisíce demonstrantů pokračovaly v pochodu Manhattanem a Brooklynem, zatímco policie tomu jenom přihlížela a nezasahovala.

Ve městech napříč Spojenými státy se v posledních téměř dvou týdnech konají protesty za rasovou a sociální spravedlnost, vyvolané úmrtím neozbrojeného černocha George Floyda v Minneapolisu při brutálním policejním zákroku. Mnohde ale někteří lidé využili protestů k rabování a výtržnostem. Někde byly na pomoc policistům povolány národní gardy.

V New Yorku místní politici i obránci lidských práv vyzývali k ukončení zákazu nočního vycházení. Podle nich jen vyvolávalo zbytečné napětí, když se policie pokoušela dodržování opatření vynucovat.

Prezident Trump v neděli nařídil stáhnout národní gardu z Washingtonu, kde je podle něj situace už dostatečně pod kontrolou. „Nařídím naší Národní gardě, aby se nyní, kdy je vše pod dokonalou kontrolou, začala stahovat z metropole Washingtonu. Půjdou domů, ale mohou se rychle vrátit, pokud bude třeba,“ napsal Trump a dodal, že minulou noc se konalo mnohem méně protestů, než se čekalo.

Trump tento týden sklidil kritiku i za to, že hrozil některým guvernérům a starostům, že k nim vyšle armádu, pokud nepovolají do ulic národní gardu. Později ale ujistil, že nebude nutné vyslat vojáky do ulic.

Podle agentury Reuters, která se odvolává na vysoce postaveného amerického činitele, prezident v jednu chvíli na setkání se svými poradci požadoval, aby bylo do Washingtonu vysláno 10 000 vojáků. Podle Reuters to ukazuje, jak blízko byl splnění pohrůžky, že pošle i vojáky v aktivní službě. Na jednání v Oválné pracovně mu nasazení vojáků podle informací Reuters rozmlouvali ministr obrany Mark Esper, šéf sboru náčelníků štábů Mark Milley a ministr spravedlnosti William Barr.

Trump se poté spokojil s vysláním Národní gardy, což doporučoval i Pentagon. Důležitý byl pro prezidenta údajně také Esperův krok, a sice to, že ministr dal k dispozici aktivní vojáky 82. výsadkové divize a dalších jednotek z oblasti Washingtonu, aniž by byli nasazeni ve městě.

Protesty vyvolané zabitím George Floyda se i o víkendu konaly nejen v amerických městech, ale i ve světě. V Evropě například v Londýně, Paříži, Římě či Kodani. Demonstrace ve Washingtonu a desítkách dalších amerických měst vykazovaly podle agentury AP výrazně nižší úroveň napětí a sporů, než tomu bylo po většinu uplynulého týdne.