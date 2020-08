Střety v Bělorusku pokračují. Tamní policie obsadila centrum Minsku a zatýká demonstranty

MINSK Běloruská policie se připravila na možné večerní protesty proti falšování výsledků prezidentských voleb v zemi a obsadila centrum Minsku i všechny přístupové cesty, uvádí tamní média. Uzavřené jsou rovněž i některé centrální stanice metra a vlaky jimi jen projíždějí.

Podle svědků agentury Reuters se policisté v běloruské metropoli střetli s demonstranty, které bijí obušky. Začali rovněž opět zatýkat a zatím zadrželi nejméně 30 lidí.

V 19:00 místního času (18:00 SELČ) měla začít v centru Minsku další demonstrace, kvůli všudypřítomné policii ale aktivisté začali diskutovat o „plánu B“, plyne z informací na sociálních sítích. Podle něj by se lidé měli nejprve sejít v jednotlivých čtvrtích města a teprve větší davy by se měly postupně přesouvat do centra.

Nedělní prezidentské volby podle ústřední volební komise drtivě vyhrál současný autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko. Množí se však informace o zfalšování voleb a prezidentská opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská už dříve oznámila, že uvedený výsledek neuznává. V pondělí podala stížnost k ústřední volební komisi a žádá přepočítání hlasů.

Šéf běloruské KGB v pondělí oznámil, že bezpečnostní složky zabránily pokusu o atentát na tuto opoziční kandidátku. Žádné další podrobnosti zatím nejsou známy.

Cichanouská voliče nevyzvala, aby vyšli do ulic. Sama se rovněž protestů nebude účastnit, uvedla v pondělí její mluvčí. Obává se totiž, že by tento krok bezpečnostní složky využily k provokacím. „Snažily by se ji zastavit a my ji potřebujeme na svobodě,“ citovala z prohlášení mluvčí agentura AFP.

V reakci na dění kolem voleb a falšování výsledků vyšly již v noci na pondělek do ulic běloruských měst tisíce demonstrantů, policie proti nim tvrdě zasáhla. Podle oficiálních údajů bylo zadrženo na 3000 lidí, desítky jich utrpěly zranění. Lidskoprávní organizace Vjasna informovala rovněž o jednom mrtvém, později se ukázalo, že muž je sice těžce zraněný, ale naživu, uvedla agentura Reuters.