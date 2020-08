‚To jsme nikdy nezažili.‘ Obušky, petardy a krev v ulicích, Bělorusko vytáhlo proti Lukašenkovi

Minsk (Bělorusko) Největší demonstrace za dobu existence režimu a nejbrutálnější policejní zásah, který pamatují – tak mluví Bělorusové o tom, co se v jejich zemi děje po volbách, které oficiálně s 80 procenty hlasů vyhrál Alexandr Lukašenko. Podle něj je pomáhá organizovat i Česko.

„To jsme nikdy nezažili. Sto tisíc lidí v ulicích. Rozešli jsme se až o půl osmé ráno,“ říká s očima červenýma jako od flámu Maxim, provozovatel malé kavárničky v centru běloruské metropole. Nadšeně přitom ukazuje kamarádům fotografie z protestů, je na nich vidět masa lidí a stojící automobily, které blokovaly ulice. Bohužel výsledkem střetů byl přinejmenším jeden mrtvý (opoziční zdroje mluví o třech), množství zraněných včetně některých kritických případů a stovky zatčených.

Že se něco semele, naznačovaly v neděli večer korzující davy převážně mladých Bělorusů kolem parku poblíž Paláce sportu. Chvíli poté, co první povolební průzkumy pro státní televizi konstatovaly osmdesátiprocentní vítězství stávajícího prezidenta Alexandra Lukašenka, byla atmosféra více než napjatá.



Městem se ozývalo troubení klaksonů jako gest protestu, policisté uzavřeli pro pěší hlavní náměstí, v postranních ulicích byli na zásah připraveni těžkooděnci. Krátce před desátou zásah začal. K davu najela obrněná auta a z nich vyskákali těžkooděnci. „Utíkejte,“ někdo vykřikl a už běžíme do postranní ulice, zatímco jiný hlas říká: „Žádnou paniku, šetřete síly.“



Za chvíli mu dávám zapravdu, protože hra na kočku a na myš v ulicích Minsku trvá celou noc. Zvukový kolorit připomíná válečnou zónu s troubením klaksonů a výbuchy petard, později se k tomu přidávají houkající sanitky vezoucí zraněné do nemocnic.

Lukašenko obvinil Česko

Ráno Minsk zdánlivě vypadá, jako by se nic nedělo. Lidé vyrazili do práce, obchody jsou otevřené, po ulici ale občas projede troubící auto s posádkou se zdviženýma rukama a prsty do V, symbolu protilukašenkovského protestu. Někteří chodci se zastavují a reagují stejně.

K odpoledni pak přibývá policistů v ulicích patrolujících po pěti, podle místních nepochybný příznak toho, že se něco chystá. Po poledni začali stávkovat dělníci v místních ocelárnách, „vyřešit situaci“ tam vyrazila policejní zásahová jednotka OMON…



Lukašenko na adresu demonstrantů prohlásil, že chtějí destabilizovat zemi, policejní složky k nim byly příliš měkké a je potřeba vůči nim jednat s co největší tvrdostí. Obvinil také Velkou Británii, Polsko a Česko, že demonstrace jsou řízené právě z těchto zemí.



„Jedna z linií těchto loutkářů je Česko. Dnes už z Česka řídí náš spojený štáb, v němž, odpusťte mi, sedí tyto ovce, které si pranic neuvědomují, co na nich chtějí. Pokračuje tlak na ně a požadavky: vyveďte lidi na ulice a jednejte s úřady o dobrovolném předání moci,“ prohlásil Lukašenko. Česká diplomacie to ostře odmítla.



Maxim mě pomáhá obejít blokaci internetu a radí, jak nainstalovat proxy server. „To je pro nás běžná praxe, za pár dnů to ale takto fungovat nebude a je třeba hledat jiné možnosti,“ říká a brilantně šátrá prsty po displeji.



V duchu lituji ty, kteří se v mobilních technologiích tak dobře nevyznají a jsou odkázáni na státní televizi, která tvrdí, že se nic neděje a dál vysílá přihlouplé seriály a magazíny o pohraniční stráži. Začíná být jasné, že zraněných je minimálně padesát demonstrantů na čtyři desítky policistů. Kolem tří tisíc lidí jen první noc zadržela policie, třetinu v Minsku, zbytek v dalších běloruských městech. Právě skutečnost, že desítky lidí vyšly do ulic v metropoli a další tisíce na venkově, dává podle místních protestům zcela nový rozměr.

Protikandidátka výsledek neuznala

Během pondělí se také objevilo několik indicií, že výsledek voleb 80 procent pro Alexandra Lukašenka a 10 procent pro protikandidátku Svjatlanu Cichanouskou neodpovídá skutečnosti. Například protokol z jednoho z okrsků říká, že Cichanouská dostala 1266 hlasů a Lukašenko 153.

„Dneska to začne nanovo. A bude pokračovat alespoň několik dní,“ říká Maxim a hltá na svém telefonu prohlášení Cichanouské, která výsledek voleb neuznala. „Máme k dispozici množství oficiálních protokolů z volebních místností, kde je počet hlasů v můj prospěch několikanásobně vyšší než pro ostatní kandidáty. Sbíráme důkazy o podvodech,“ řekla.



Venku mezitím prochází posílená policejní patrola s obušky, v neprůstřelných vestách a nezbytnými rouškami v černé barvě. K tomu se objevují zprávy, že se k dějišti demonstrací sjíždějí policejní náklaďáky s těžkooděnci. „Kdo ví, co nás ještě čeká,“ povzdechne si Maxim smutně.