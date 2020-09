Studie od Billa Gatese varuje: Očkujte děti, za 25 týdnů pandemie se znehodnotilo 25 let práce

Praha Za pouhých 25 týdnů během pandemie byly znehodnoceny výsledky 25leté práce na poli vakcinace dětí z celého světa. Naposledy se tolik mnoho států ocitnulo v recesi ve stejnou chvíli v roce 1870, vyplývá z analýzy Goalkeepers pro rok 2020, kterou každoročně vydává nadace manželů Gatesových.

Lidstvo jako by si v posledních dekádách zvyklo, že se prodlužuje doba žití a že svět je stále více a více bohatým místem. „Tento rok je to odlišné, unikátní. Covid-19 nejenže zastavil veškerý progres, on nás navíc vrátil o spoustu kroků vzad,“ pronesl miliardář Bill Gates na netradiční tiskové konferenci, kterou svolal před pondělním vydáním letošní každoroční analýzy Goalkeepers, kterou vydává jeho nadace Billa a Melindy Gatesových a jež se zaměřuje na témata vzdělaní, chudoby a zdravotnictví.

Zpráva přímo uvádí, že kromě jistého pozitivního trendu úbytku kuřáků tento rok nedošlo k žádnému výraznému pokroku. „Každý jeden z měřitelných ukazatelů se pohyboval správným směrem. Pak přišla pandemie a téměř všechny nerovnosti se prohloubily,“ pokračoval Gates v projevu na obrazovce, který vystřídal kdysi hvězdné osobní setkání s filantropem.

Zjištěním nadace dávají za pravdu i jiné věhlasné instituce, například Světová banka ohledně chudoby ve svém dubnovém reportu píše: „Poprvé od roku 1998 míra chudoby celosvětově dramaticky poroste s tím, jak se globální ekonomika obrací do recese.“ Analýza Goalkeepers od nadace Gatesových zase říká, že naposledy se tolik států ocitnulo v recesi ve stejnou chvíli v roce 1870.

Násobně horší krize než ta před 10 lety

Světový měnový fond hodnotí, že globální propad HDP bude zhruba dvakrát větší než při finanční krizi v roce 2008. Jedná se tedy o největší recesi od konce druhé světové války.

Mezivládní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) dokonce tvrdí, že zásah do nejdůležitějších světových ekonomik, způsobený vypnutím chodu států při národních karanténách je více jak čtyřikrát silnější než ten v roce 2009.

V rámci skupiny největších ekonomik světa G20, které zajišťují 80 % veškeré světové ekonomické produkce, klesl průměrně růst HDP mezi dubnem a červnem o 6,9 procenta. V druhém pololetí roku 2020 způsobila přísná omezení neočekávanou ztrátu vesměs všem členům, snad jen s výjimkou Číny, odkud se virus prvně rozšířil. Největší ztráty měla Indie (mínus 25,2 procenta) a Británie (mínus 20,4 procenta), růst v USA se propadl o zhruba 9 procent a eurozóna o zhruba 15 procent. Pouze Čína se odrazila ode dna a připsala si plusových 11,5procentní růst.

Počet lidí žijících v extrémní chudobě (dle definice Světové banky s méně jak 1,9 dolaru, což je zhruba 43 korun na den) dle Gatesových narostl o 37 milionů. „Čísla naposledy rostla někdy před 20 lety,“ sdělil Gates. Navíc nejde pouze o propad u obyvatel rozvojových států. I ve vyspělých zemích se v posledních letech prohlubovaly rozdíly s tím, že ti nejmajetnější bohatli mnohem rychleji než ostatní skupiny, připomíná nadace.

Gates je znepokojen nepravdivými fámami

Dalším naléhavým problémem je prý fakt, že se přerušila vakcinace dětí. Vakcíny jsou obecně nespornou příčinou toho, do jaké míry se lidstvo populačně rozrostlo. Za pouhých 25 týdnů během pandemie byly znehodnoceny výsledky 25leté práce, uvádí Výzkumný ústav pro měření a hodnocení zdraví, který nadaci manželů Gatesových dodává data.

Gates v rozhovoru pro britskou veřejnoprávní televizi BBC sdělil, že je znepokojen často ničím nedoloženými zvěstmi, které o něm kolují. Jedna například říká, že je tvůrcem nového koronaviru, další pak, že věnoval peníze na vývoj proticovidové vakcíny, aby skrze ni dostal do lidských těl elektronická zařízení. „Jsem příznivcem očkování, protože zachraňuje lidské životy, zatímco je na mě útočeno, jako by způsobovalo pravý opak,“ prohlásil.

Vyzval také, aby vlády vyspělých států činily více kroků k zajištění toho, že se vakcína na covid-19 dostane mezi lidi. Zkritizoval například Spojené státy americké, že v rychlosti vývoje očkovacích látek důkladně nepromyslely proces distribuce.