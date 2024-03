Tchaj-wan jako neobjevený klenot Asie. Rychlovlakem se dostanete za makaky i krásnými plážemi

Přímý let z Prahy Nejpohodlnějším způsobem, jak se dostat na ostrov, který je z českého pohledu vnímaný velmi exoticky, je přímý let z Prahy do Tchaj-peje.

Na cestě do Asie trvá zhruba 12 hodin, na cestě zpět lehce přes 15 hodin.

Linku od 18. července loňského roku provozuje společnost China Airlines , státem vlastněná letecká společnost Tchaj-wanu, která v letošním roce oslaví 65 let od svého vzniku.

, státem vlastněná letecká společnost Tchaj-wanu, která v letošním roce oslaví 65 let od svého vzniku. Z Česka na asijský ostrov létá dvakrát týdně, ve středu a v neděli.

Na ostrov samotný nejsou potřeba žádná víza.