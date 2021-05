Trosky čínské rakety Dlouhý pochod 5B zřejmě vstoupí do atmosféry v neděli ráno

Peking Trosky nekontrolovaně sestupující čínské rakety Dlouhý pochod 5B zřejmě vstoupí do atmosféry v neděli brzy ráno. S odvoláním na americké a evropské badatele to uvedla agentura Reuters. Stále není jasné, kam zbytky dopadnou, zásah obydlené oblasti je ale podle vědců málo pravděpodobný.

Podle evropského centra trasování a dohledu nad vesmírem (EU SST) je pravděpodobné, že trosky vstoupí do atmosféry v neděli v 04:11 SELČ. Odhad ale počítá s odchylkou až 190 minut. Obdobné americké centrum CORDS předpokládá vstup do atmosféry v 05:22 SELČ, odchylka činí čtyři hodiny.



Vědci tvrdí, že pravděpodobnost dopadu trosek čínské rakety do obydlené oblasti je nízká. Ani to ale nelze zcela vyloučit. „Tyto předpovědi totiž počítají s nejistotou danou tím, že objekt (zbytek rakety) je nekontrolovaný,“ uvedlo centrum EU SST. Nejpravděpodobnější však podle něho je, že trosky dopadnou do oceánu.

Zbytek čínské rakety patří k největšímu vesmírnému odpadu, jaký vstoupí do zemské atmosféry za poslední desetiletí. Jeho hmotnost se odhaduje na 18 až 20 tun. Raketa minulý týden vynesla do vesmíru základní modul budoucí čínské orbitální stanice. Dopad zbytku rakety je obtížně předvídatelný kvůli anomálii během jejího startu.

Server Space.com připomněl, že podle vesmírného práva, které tvoří komplex mezinárodních smluv a dohod, je za škody vzniklé při dopadu trosek z kosmického objektu odpovědný ten stát, jenž tento objekt vypustil. Povinnost zaplatit kompenzace vyplývající z příslušné mezinárodní úmluvy byla podle serveru doposud uplatněna pouze jednou, a to v roce 1978.



Trosky plné radiace ze sovětského satelitu s jaderným pohonem Kosmos 954 tehdy dopadly v široké oblasti v kanadské Arktidě, kterou pak bylo nutné rychle a nákladně vyčistit. Státy se v roce 1981 dohodly na kompenzaci ve výši tří milionů kanadských dolarů, což odpovídá dnešním zhruba 7,5 milionu amerických dolarů (160 milionů Kč).