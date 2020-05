Trump dekretem nařídil zrušit všechny zbytečné regulace bránící obnově hospodářství po pandemii covid-19

Washington Americký prezident Donald Trump v úterý podepsal exekutivní nařízení, kterým stanovuje federálním agenturám odstranit všechny postradatelné regulace bránící hospodářské obnově po pandemii nemoci covid-19. Informovala o tom agentura Reuters.

Viceprezident Mike Pence mezitím prohlásil, že všech 50 států USA již nějakým způsobem začalo s otevíráním ekonomik. Nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu (CBO), který zákonodárcům poskytuje ekonomické analýzy, odhaduje, že americké hospodářství se na předkrizové hodnoty vrátí až po nadcházejícím roce.

CBO očekává, že ve třetím čtvrtletí zažije americká ekonomika prudký vzestup, který ale ani ve čtvrtém čtvrtletí všechny ztráty způsobené koronavirem překonat nedokáže. Ve druhém čtvrtletí hospodářství poklesne o 37,7 procent roční hodnoty, ale od července do září poroste o 21,5 procenta. I tak se ale hospodářství do stavu, v jakém bylo na počátku letošního roku, do konce roku 2021 nevrátí, uvádí analýza CBO.

Obnovu ekonomiky politologové považují za klíčovou v Trumpově cestě ke znovuzvolení v listopadových prezidentských volbách. Trump dlouhodobě požaduje po jednotlivých amerických státech, aby s otevíráním hospodářství postupovaly co nejrychleji. V úterý podepsal dekret, kterým chce obnovu povzbudit.

„Nařizuji agenturám, aby prověřily stovky regulací, které jsme již pozastavili v reakci na virus, a aby se tato pozastavení stala trvalá, pokud to bude možné,“ řekl na zasedání vlády Trump.