Trump kvůli nespokojenosti předčasně ukončil rozhovor. Moderátorce slíbil odvetu

Trump dva týdny před prezidentskými volbami kritizoval rozhovor s moderátorkou Lesley Stahlovou jako „podvod“ a „předpojatost“. Interview má CBS odvysílat tuto neděli v rámci předvolebního speciálu pořadu „60 Minutes“ (60 Minut) o republikánu Trumpovi a jeho demokratickém vyzyvateli Joe Bidenovi.



Současný nájemník Bílého domu napsal na Twitteru o „příšerném zásahu“ do voleb 3. listopadu. Na následném volebním mítinku v pensylvánském městě Erie podle deníku The New York Times (NYT) nepřímo televizi CBS vyhrožoval. „Budete koukat, co s ‚60 Minutami‘ uděláme, bude to pecka,“ řekl před nadšenými přívrženci. „Lesley Stahlová z toho nebude potěšená,“ dodal.



Trump na Twitteru také zveřejnil několikavteřinový klip s moderátorkou, který opatřil titulkem: „Lesley Stahlová z 60 Minut nenosí roušku v Bílém domě poté, co se mnou udělala rozhovor. Mnoho dalšího bude následovat.“

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH