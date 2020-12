Trump znovu prezidentem? V roce 2024 dostane další šanci, podle médií ohlásí kandidaturu už v lednu

Washington Do inaugurace nového amerického prezidenta zbývá ještě sedm týdnů, už nyní však není nouze o spekulace týkající se příštích voleb hlavy státu v USA. Pozornost se přitom upírá především k odcházejícímu šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi, který by v roce 2024 mohl usilovat o druhý mandát. Ohlášení kandidatury by podle nejnovějších zpráv mohlo přijít už v lednu.

Moment, kdy se Trump dozvěděl o Bidenově výhře? Novináři ho zachytili při hraní golfu v jeho resortu Trump se zatím k příštímu volebnímu cyklu jasně nevyjádřil. Pokud by už nyní kandidaturu potvrdil, uznal by tím, že jej 20. ledna ve funkci vystřídá bývalý viceprezident Joe Biden, který podle částečně potvrzených výsledků vyhrál letošní volby se ziskem 306 volitelských hlasů z celkových 538. Trump i skoro měsíc po konci hlasování ale porážku odmítá a pokračuje ve snaze změnit výsledky soudní cestou.

Jeho kroky v zákulisí ovšem naznačují, že si je dobře vědom toho, že Bílý dům po čtyřech letech bude muset opustit. Zpravodajský server Axios už 9. listopadu přinesl zprávu, že prezident údajně se svými poradci probíral plány ohledně roku 2024. Dnes stejný web s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že oznámení další kandidatury je pravděpodobné a že by mohlo přijít ještě před koncem Trumpova funkčního období. Podle informací televize NBC News prezident zvažuje možnost, že by kampaň zahájil přímo v den Bidenovy inaugurace a že by se nezúčastnil ceremoniálu, při kterém jeho nástupce složí prezidentskou přísahu. Další signál poskytla uniklá nahrávka pořízená při úterním vánočním večírku v Bílém domě. Na ní Trump naznačuje, že když se mu nyní nepodaří udržet při moci, pokusí se v dalších letech o návrat do čela Spojených států. „Byly to skvělé čtyři roky. Snažíme se udělat další čtyři roky. V opačném případě se uvidíme za čtyři roky,“ citovala jeho slova média.

Podle některých analýz by Trump v novém volebním cyklu byl favoritem na zisk nominace Republikánské strany. I po odchodu z Bílého domu v ní zřejmě zůstane nejsilnějším hráčem a pro své případné budoucí politické aktivity již nashromáždil nemalý rozpočet. Jeho štáb od voleb burcuje příznivce zprávami o údajném volebním spiknutí a na příspěvcích za necelý měsíc vybral zhruba 170 milionů dolarů, z nichž většina putuje na účet nově zřízené organizace pro financování kampaní. Podle Axios se však někteří lidé, kteří jsou s prezidentem pravidelně ve spojení, domnívají, že Trump sice kandidaturu oznámí, ale nakonec od plánu ustoupí. Jako další potenciální uchazeči o republikánskou prezidentskou nominaci v roce 2024 jsou zmiňováni mimo jiné současný viceprezident Mike Pence, končící šéf americké diplomacie Mike Pompeo, někdejší velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyová nebo senátor za stát Arkansas Tom Cotton.