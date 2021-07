Trump podle poznámek exnáměstka chtěl, aby ministerstvo zpochybnilo jeho porážku

Jde o poznámky o jeho telefonátu s tehdejším vedením ministerstva spravedlnosti, podle nichž Trump žádal, aby přední představitelé rezortu volby prohlásili za „zkorumpované“. Šéfka sněmovního výboru pro dohled a reformu Carolyn Maloneyová ohlásila vyšetřování.



NEW: @OversightDems released notes taken by then-Acting Deputy AG Donoghue of a 12/27/20 call with Pres. #Trump & former Acting AG Rosen, revealing attempts by Trump to pressure the 2 most senior officials at the DOJ to help overturn the #2020election or risk losing their jobs.