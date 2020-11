Trumpova horká linka pro hlášení volebních podvodů se stala terčem telefonních vtípků

Bidena v sobotu americká média na základě dosud sečtených hlasů a projekcí prohlásila za zvoleného prezidenta. Trump však porážku neuznal a trvá na tom, že bude pokračovat v právních bitvách. Trump a jeho spojenci již před volbami tvrdili, že rozšířené korespondenční hlasování povede k rozsáhlým podvodům, žádné důkazy to však nedokládají, píše web The Hill.



Web ABC News s odvoláním na nejmenované zdroje napsal, že v hlučné místnosti v ústředí Trumpovy kampaně v Arlingtonu zaměstnanci od volebního dne přijímají stovky hovorů na horké lince, která byla zřízena s cílem zjistit případy podvodů. Pro část z těchto lidí, z nichž některým za několik dní vyprší pracovní smlouvy, se však telefonáty podle ABC staly „noční můrou“, jelikož jsou „bombardováni“ vtípky Bidenových podporovatelů, kteří si vymýšlí volební podvody nebo se Trumpovi vysmívají a následně zavěsí. Nahrávky hovorů se mezitím šíří na sociálních sítích.

The Tik-Tok youth are flooding the Trump voter fraud hotline with prank calls pic.twitter.com/v5HqToJpTT