Trumpův bývalý bezpečnostní poradce před sněmovní výbory nepřišel, údajně nedostal obsílku

WASHINGTON Bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton se nedostavil do Sněmovny reprezentantů, kde měl vypovídat před výbory vyšetřujícími prezidenta Donalda Trumpa. Boltonův právní zástupce podle agentury Reuters zdůvodnil neúčast tím, že na čtvrtek nedostal obsílku, takže dobrovolně svědčit nebude.

Bolton byl před sněmovní výbory pozván kvůli Trumpově ukrajinské politice. Výbory vedené demokraty Trumpa vyšetřují, zda nátlakem na Ukrajinu neporušil své pravomoci, za což by mu hrozil proces vedoucí k sesazení z funkce. Šéf Bílého domu totiž po Kyjevu chtěl, aby začal vyšetřovat svého politického soka a někdejšího demokratického viceprezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera. Trump kauzu označuje za hon na čarodějnice.



Zástupce sněmovního výboru pro tajné služby ve čtvrtek sdělil, že Bolton pohrozil výboru soudem, pokud ho oficiálně předvolá obsílkou. List The Washington Post ve čtvrtek napsal, že Bolton bude ochoten před výbory vypovídat, pokud federální soud potvrdí, že Kongres má pravomoc přinutit ho podat svědectví.

Sněmovní výbory o Boltonovu výpověď stojí, neboť jiní svědci podle The Guardian řekli kongresmanům, že někdejší poradce Bílého domu se vyslovil proti směšování amerických bezpečnostních zájmů na Ukrajině s Trumpovými politickými prioritami pro nadcházející prezidentské volby v roce 2020. Jednu ze schůzek s ukrajinskými činiteli a s americkým velvyslancem při Evropské unii Gordonem Sondlandem ukončil Bolton náhle tím, že tvorba politiky není předmětem jednání. Trumpova osobního právního Rudyho Giulianiho, který byl do ukrajinských aktivit zapojen, přirovnal Bolton k ručnímu granátu, a jeho ukrajinské plány pak k drogové dohodě, dodal The Guardian.