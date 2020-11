Trumpův poslední protičínský nádech. Vietnam a Filipíny navštíví jeho poradce, Bidenovi to může zkomplikovat plány

HANOJ (VIETNAM) Americký prezident Donald Trump se nadechuje k poslednímu protičínskému kroku. Ve Vietnamu a na Filipínách chce potvrdit svůj odkaz boje proti rozpínání moci ze strany Číny, shodují se experti. Do obou zemí se totiž tento týden vydal poradce pro národní bezpečnost USA Robert O’Brien, který se zde má setkat s nejvyššími představiteli a „utužit silné bilaterální vztahy“.

O’Brien má dorazit do hlavního města Vietnamu Hanoje v pátek a být tam do soboty. Setkat by se měl mimo jiné s premiérem Nguyenem Xuanem Phúcem a také s dalšími členy vlády včetně ministra zahraničí či obrany. O’Brien bude také hovořit se studenty místní diplomatické akademie. Následně vyrazí do Manily, hlavního města Filipín.

Cílem cesty je podle Bílého domu především „utužit sílu bilaterálních vztahů a prodiskutovat regionální spolupráci v oblasti bezpečnosti,“ uvádí South China Morning Post (SCMP). O’Brienova cesta přichází pouze měsíc poté, co do Hanoje dorazil i ministr zahraničí USA Mike Pompeo.

Na Filipínách byl zase Pompeo minulý rok a mimo jiné tam uvedl, že by Spojené státy ostrovnímu státu pomohly, kdyby přišel útok z Jihočínského moře. V této oblasti totiž Manila soupeří právě s Čínou v různých zájmech, včetně třeba lodních cest.

Podle ekonomického experta Le Danga Doanha návštěva jak Pompea, tak nyní O’Briena, ukazuje vynikající vztahy mezi Spojenými státy a Vietnamem. Někdejší nepřátelé z dob vietnamské války slaví letos 25. výročí od normalizování diplomatických vztahů a sdílejí mimo jiné i společné obavy o mocenské rozpínání ze strany Číny na asijském kontinentu.

Tvrdý postoj Washingtonu k nárokům, které si Peking dělá na oblast Jihočínského moře, ještě více napíná už tak velmi křehké čínsko-americké vztahy. „Skutečně doufám, že nová administrativa prezidenta Joea Bidena bude pokračovat v tomto partnerství mezi oběma zeměmi, které přináší mír v oblasti Východního moře,“ uvedl Doanh, který byl poradcem hned pěti předsedů vlád.



Emeritní profesor z univerzity v Novém Jižním Walesu a specialista na vietnamskou bezpečnostní situaci Carl Thayer uvedl, že USA a Vietnam zřejmě vydají společné prohlášení o kooperaci v oblasti Indického a Tichého oceánu v rámci boje proti čínské teritoriální politice. Podle Thayera by šlo o krok, který by se novému prezidentovi Bidenovi bral jen velmi těžce zpátky, pokud by s ním nesouhlasil.

„Je zřejmé, že prezident Donald Trump bude i nadále vyvíjet řadu zahraničněpolitických iniciativ, kterými chce jen podtrhnout svůj odkaz, protože jeho funkční období končí za dva měsíce,“ dodal Thayer. Podle něj by Trump Bidena takovým prohlášením postavil před „hotovou věc“ a nový prezident by se ocitl ve velmi svízelné situaci.



„Urgence a tlak na rychlost v tomto případě je vidět pouze ze strany USA. Vietnamci stále vidí naději, že Biden bude otevřený úzké spolupráci, kterou podporoval i Trumpův předchůdce Barack Obama,“ vysvětlil Thayer. „Existují ale obavy, že by se Biden mohl více soustředit na obnovu některých zašlých spojenectví a že bude ve vztahu k Číně moc opatrný,“ poukázal Thayer na druhou stranu problému.



Od návštěvy Mikea Pompea si Vietnamci slibovali mnoho i proto, že si cestu do Hanoje přidal do itineráře na poslední chvíli na náročné tour po pěti asijských státech. Jenže jeho návštěva kýženou dohodu nepřinesla, uvádí SCMP. „O’Brienova návštěva naznačuje, že Trumpova administrativa chce vytvořit prostor pro důležité společné prohlášení,“ tvrdí Thayer.

O’Brienova cesta přichází ve velmi složitém období, co se týká politické situace ve Spojených státech. Trump totiž stále odmítá přiznat porážku ve volbách a komunikovat s Bidenem, nekomunikují ani jejich týmy, které by si nyní měly předávat moc. Vietnamský předseda vlády odmítl na tiskové konferenci tento týden zaujmout konkrétní postoj na výsledek amerických voleb. „Kdokoliv volby vyhrál, pan Biden nebo pan Trump, USA jsou stále dobrým přítelem Vietnamu,“ řekl Nguyen Xuan Phúc.

Odborník na vietnamskou politiku Le Hong Hiep uvedl, že právě O’Brienova návštěva Vietnamu je tím důvodem, proč místní vláda zatím odmítla poblahopřát Joeu Bidenovi ke zvolení.

„Pro Vietnam je stále důležité pokračovat ve spolupráci s členy Trumpovy administrativy, aby se potvrdily nedávné pokroky ve vzájemné spolupráci. Návštěva Roberta O’Briena je velkým krokem v tomto procesu,“ uvedl Le Hong Hiep.



Pham Quang Min, rektor místní univerzity na které se má O’Brien setkat se studenty, uvedl, že Vietnam velmi oceňuje některé kroky ze strany prezidenta Trumpa, jež jsou údajně „bezprecedentní v době od konce studené války.“

O’Brien v pondělí řekl, že zajistí hladký přechod k Bidenově administrativě, pokud bude demokrat označen za vítěze voleb, což tak podle něj „očividně vypadá“. Stal se tak dalším člověkem z blízkého Trumpova okruhu, jenž na rozdíl od prezidenta naznačuje uznání Bidenovy výhry, kterou jednoznačně projektují všechna respektovaná americká média.

„Pokud se kandidátka Bidena a (Kamaly) Harrisové ukáže jako vítězná - a očividně tak věci nyní vypadají - (agendu) v Národní bezpečnostní radě profesionálně předáme,“ řekl O’Brien.