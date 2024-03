10 000 granátů denně Ukrajině nestačí, potřebuje trochu jiný druh vojska. Jací specialisté z NATO by se jí hodili?

Portál listu The New York Times (NYT), který se situaci na Ukrajině intenzivně věnuje, publikoval v neděli článek napsaný na základě analýzy satelitních snímků nových linií ukrajinské obrany u Avdijivky.

Město v polovině února padlo do rukou Rusům a ukrajinské síly ustoupily do okolních polí, kde už měly, podle prohlášení armády, nachystaná alternativní postavení. „Tyto zákopy postrádají množství dodatečných opevnění, které by měly pomoci zpomalit ruské tanky a bránit hlavní cesty,“ konstatuje NYT.