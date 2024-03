Musíte přidat, děkoval Zelenskyj v EU za munici. Rusko se chlubí nárůstem výroby

Dodávky munice jsou podle Zelenského zásadní. „Jsem vděčný za vytvoření Fondu na pomoc Ukrajině (Ukraine Assistance Fund, UAF) ve výši pěti miliard eur a za podporu české iniciativy na nákup munice pro naše vojáky. To nám pomůže. Děkuji,“ řekl Zelenskyj ve videohovoru. Evropa ale podle něj může pomoci Ukrajině ještě více a je potřeba, aby tak učinila hned.

„Včera v noci (noc na čtvrtek) byl další raketový útok na Kyjev. Sestřelili jsme 31 ruských raket, včetně balistických. Velmi si vážíme veškeré podpory naší obrany,“ prohlásil ukrajinský prezident hned v úvodu vystoupení. Ukrajina se ruské ozbrojené agresi brání už déle než dva roky.

Zelenskyj zdůraznil, že protivzdušná obrana poskytovaná Ukrajině, zejména evropskými zeměmi, udržuje tamní města a vesnice při životě. „Stávající systémy protivzdušné obrany ale na ochranu celého našeho území před ruským terorem nestačí,“ dodal ukrajinský prezident a vyzval představitele EU, aby pomohli chránit ukrajinská města.

Několik zemí EU usiluje v posledních týdnech o zavedení omezení na dovoz ukrajinských zemědělských produktů do Evropy. Pokračování liberalizace obchodu mezi Ukrajinou a EU, tedy fakt, že ukrajinské zboží může do unie proudit bez cel, ale podle Zelenského pomáhá Ukrajině celkově „odolávat ruské agresi“. „Jakékoli ztráty v obchodu znamenají ztratit zdroje, které nám pomáhají zastavit Rusko,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinské obilí je podle něj důležité pro jižní část Evropské unie, konkrétně pro zemědělský sektor ve Španělsku a v Itálii. Cukr zase potřebuje rumunský trh. Ukrajině se rovněž znovu podařilo z přístavů v Oděse vyvážet zboží i do dalších destinací, jako je severní Afrika a Asie, a přispívat tak k potravinové bezpečnosti. „Zároveň vidíme, že přístup Ruska na evropský zemědělský trh je bohužel stále neomezený. A zatímco je ukrajinské obílí vyhazováno na silnici či na koleje, do Evropy se stále vozí ruské produkty a také zboží z Putinem ovládaného Běloruska. To není fér,“ dodal ukrajinský prezident.

Evropská komise ve středu navrhla, aby se 90 procent výnosů z ruských aktiv zmrazených v Evropě použilo k nákupu zbraní pro Ukrajinu. Zbývajících deset procent by mělo být převedeno do rozpočtu EU a použito na rekonstrukci země. Návrh musí jednomyslně schválit unijní ministři zahraničí, šéfové států a vlád mu ale nyní mohou politicky dát zelenou.

„Agresor by měl za válku zaplatit nejvyšší cenu,“ uvedl k tomuto tématu Zelenskyj. Zatímco EU hovoří pouze o výnosech ze zmrazených aktiv, podle ukrajinského prezidenta by měla být na obnovu Ukrajiny a nákup zbraní použita i samotná ruská aktiva zmrazená v Evropě.

Rusko významně zvýšilo výrobu munice

Rusko dokázalo za loňský rok výrazně zvýšit výrobu dělostřelecké munice, a to téměř dvaapůlkrát, uvedl ve čtvrtek ruský ministr obrany Sergej Šojgu podle agentury Interfax. Doplnil, že země posílila také výrobu složek nutných právě pro produkci munice. Rusko už přes dva roky vede agresivní válku vůči sousední Ukrajině, spotřeba právě dělostřelecké munice má na vývoj na frontě významný vliv.

Moskva se snaží zbrojit rychleji, než Západ dokáže zásobovat Ukrajinu, poznamenala agentura Reuters. Varovala, že ruská převaha ve výrobě by mohla Moskvě pomoci rozhodnout o dalším průběhu války proti Ukrajině, ve které ve značné míře hrají klíčovou roli drony a dělostřelectvo, a to v době, kdy se Západ obává, že by Rusko mohlo dosáhnout dalších úspěchů na bojišti.

Třikrát více dělostřeleckých nábojů než USA a Evropa dohromady

Televize CNN tento měsíc s odvoláním na blíže neupřesněné zdroje z rozvědky uvedla, že Rusko vyrábí téměř třikrát více dělostřeleckých nábojů než Spojené státy a Evropa dohromady.

Podle Šojguových slov, která citovaly ruské agentury, nynější úroveň produkce umožňuje ruské logistice udržovat dodávky nábojů do oblasti bojů na dostatečné úrovni. „Úkoly, které jsme si před rokem stanovili, byly splněny. Vznikly nové provozy a vyrábějí na plnou kapacitu,“ řekl Šojgu na poradě v Nižegorodské oblasti, kde navštívil klíčové zbrojovky.

Ministr ocenil změny v podnicích od své předchozí návštěvy. Připustil, že zvýšení výroby se očekávalo od třetího čtvrtletí, ale podařilo se ho dosáhnout už nyní. Zbrojovky toho dosáhly i zavedením třísměnných provozů a nepřetržité výroby bez volných víkendů. „Poté, co nové objekty začaly pracovat, objem výroby se fakticky zvýšil téměř dvaapůlkrát,“ řekl Šojgu. Naznačil ještě ambicióznější cíle pro letošní rok, ale podrobnosti neuvedl.

Agentura Reuters poznamenala, že vzhledem k citlivosti údajů o zbrojní výrobě nebylo ministrova tvrzení o růstu výroby ruské munice možné ověřit.

Prezident Vladimir Putin nařídil invazi ruských vojsk do sousední země předloni v únoru. Rusko v současnosti ovládá asi pětinu Ukrajiny, jejíž okupovaná území nelegálně anektovalo. Ukrajina uvádí, že se stala obětí ničím nevyprovokované agrese a imperiální války, ale bojovat nepřestane, dokud poslední ruský voják neopustí její území.