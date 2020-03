Rouška vyvolává falešný pocit bezpečí, rodinný svátek bude pro Izrael zkouškou, říká epidemiolog

Praha Roušky mohou způsobit více škody než užitku, v Izraeli je jedním z epicenter nákazy komunita ultra-ortodoxních Židů, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz přední izraelský epidemiolog profesor Gabriel Chodick, který mimo jiné spolupracuje s Moravskou vysokou školou Olomouc, UPOL a SZU na projektu zaměřeném na šíření epidemií a následných ekonomických dopadech v Česku a Izraeli srovnal situaci v obou zemích a popsal možný vývoj.

Lidovky.cz: Izrael se choval ohledně šíření Covid-19 mezi obyvatelstvem mnohem opatrněji než většina evropských zemí. Hranice uzavřel poměrně brzo. Jak se od té doby situace v Izraeli řešila a kdo vše řídí?

Je to tak. Od 9. března byla nařízena povinná dvoutýdenní karanténa pro všechny, kteří přijeli do Izraele. O tři dny později byly uzavřeny všechny univerzity a školy, přešlo se na on-line vyučování. Izraelská vláda postupně oznamovala nová nařízení omezující pohyb obyvatel. Od středy se lidé mohou vzdálit od svého bydliště jen na 100 metrů. Je stále povoleno nakupovat potraviny a léky. Jen omezené množství zaměstnanců má povolení k práci. Celou situaci řídí izraelské ministerstvo zdravotnictví.

Lidovky.cz: Pracujete ve výzkumném institutu druhé největší zdravotní pojišťovny Maccabi. Co je nyní váš hlavní úkol?

Nyní zkoumáme epidemiologii Covid-19 a odhadujeme rizikové faktory infekce. Stavíme modely pro předpověď počtu pacientů a komplikovaných případů.

Lidovky.cz: V Izraeli se digitální zdravotnictví buduje více než 30 let. Máte detailní informace o všech pacientech Maccabi pojišťovny. Je z těchto dat patrné, jací lidé mají větší pravděpodobnost k nákaze?

Nyní máme 800 případů. Určili jsme koeficient nakažlivosti na znepokojivé úrovni 1,15 bez indikace možného poklesu i přes zmíněná přijatá opatření. Identifikovali jsme ohniska nákazy mezi ultra-ortodoxními Židy, u nichž se zdá, že ne zcela důsledně dodržují nařízení o fyzickém odstupu. Navíc, jsme zjistili, že chronicky nemocní pacienti, a především lidé s cukrovkou, mají zvýšené riziko infekce. V návaznosti na předchozí studie jsme rovněž zjistili, že pacienti, kteří užívají ACE inhibitory, mají významně zvýšené riziko. Ale nejsme si jisti, zda to lze vysvětlit teorií ACE2 receptorů.

Lidovky.cz: V Česku mohou lidé opustit své domovy jen s rouškami, které kryjí ústy a noc. Šití látkových roušek pro potřebné se v celé zemi stalo projevem společenské solidarity. Proč v Izraeli není povinnost nosit roušky na veřejnosti?Jejich nošení je záludné. Je to naprosto povinné pro zdravotnický personál, u kterého je vyšší riziko nákazy a šíření infekce. U něj je rovněž pravděpodobnější, že si vymění masku, kdykoliv se opotřebuje. Naproti tomu běžná populace ji bude spíše nosit dlouhé hodiny, nebude ji mít řádně nasazenou, bude se roušky dotýkat nemytýma rukama, ale především to vyvolává falešný pocit bezpečí, proto to může způsobit více škody než užitku.

Lidovky.cz: Užíváte na Covid-19 rychlotesty? Pro koho jsou určeny? Myslíte si, že otestovat se mají jen lidé se symptomy infekce?

Množství testů v Izraeli vzrostlo na 3 tisíce denně, jsme tak jednou z nejvíce testujících zemí na světě v přepočtu na počet obyvatel. Nemyslím si, že se rychlotesty již používají. Citlivost testů je poměrně malá. Podle jedné studie je při testování ze slin jen 70% úspěšnost, což má za následek vysoké procento chybných závěrů o počtu zdravých. Pro zlepšení platnosti výsledku je proto důležité testovat ty, kteří mají a vysoké riziko infekce, tedy symptomatické jedince. V blízké budoucnosti, kdy se prevalence zvýší, bude hromadný screening rozumnější.

Lidovky.cz: Jaké léky se používají pro léčbu složitějších případů? Používáte Hydroxycloroquine/Plaquenil nebo Remdesivir? Testujete i nějaké nově vyvíjené izraelské léky?

Ano, oba léky se používají, stejně jako se testují další medikace včetně té od izraelské firmy Migal, která vyvinula efektivní léčbu koronaviru u drůbeže a nyní je modifikována pro lidskou léčbu.

Lidovky.cz: Jak probíhá intenzivní péče o paceinty s těžkým průběhem?

V současnosti máme 40 vážných případů pacientů s Covid-19, kteří vyžadují mechanické ventilátory. Očekáváme, že se tento počet případů každé tři dny zdvojnásobí. Předpokládáme, že jednotky intenzivní péče budou plně vytíženy v průběhu dubna, a proto se chystá rezerva s ventilátory. Ale není zřejmé, o jaké kapacitě.

Lidovky.cz: Svět soutěží, kdo první vyvine vakcínu proti Covid-19. Probíhají v Izareli nějaké testy?

O žádném testování vakcín v Izraeli nevím.

Lidovky.cz: Jak se díváte na vývoj koronaviru v Izraeli a Evropě? Myslíte, že naše zkušenost s touto pandemií změní způsob našeho života?

To je těžké odhadovat. Myslím si ale, že síla pandemie Covid-19 a očekávaná ekonomická recese určitě zvýší vnímání takových témat jako je globální oteplování, veřejné zdraví, kvalita a přístup ke zdravotní péči, sociální nerovnost, alokování zdrojů do výzkumu apod. Dle mého to bude to mít dlouhodobý vliv na politiku.

Prof. Gabriel Chodick Působí na univerzitě v Tel Avivu a je vedoucím oddělení epidemiologie a datového výzkumu v Kahn-Sagol-Maccabi Research & Innovation Institute, který je součástí druhé největší izraelské zdravotní pojišťovny Maccabi. Dále spolupracuje s Moravskou vysokou školou Olomouc, UPOL a SZU na projektu scénářů šíření epidemií a jejich ekonomických dopadech v ČR a Izraeli.

Lidovky.cz: V Evropě máme za pár týdnů Velikonoce. V Izraeli začíná 8. dubna osmidenní svátek Pesach, při němž se scházejí celé rodiny u jednoho stolu. Jak to bude letos?

Izraelská společnost je extrémně zaměřená na rodinu a Pesach je hlavním rodinným svátkem roku. Mnoho zbožných lidí nemůže o svátcích používat elektronické komunikační aplikace, takže to bude velká zkouška pro naši společnost. Obávám se, že významná část z nich bude trvat na velkých hromadných večeřích a modlitbách, ohrozí tak své rodiny, přátele, a celý národ.