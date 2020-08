USA oznámily, že zabavily náklad íránské ropy mířící do Venezuely. Írán vlastnictví popírá

Washington Spojené státy v pátek oznámily, že zabavily náklad íránského benzinu ze čtyř tankerů, které mířily do Venezuely. Konkrétně má jít o 1,1 milionu barelů paliva, které nyní směřují nebo už jsou v texaském Houstonu. Podle agentury Reuters jde o dosud největší náklad íránského paliva zkonfiskovaný Američany. Dovoz íránské benzinu do Venezuely podle Washingtonu obcházel americké sankce.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán by neměl do Venezuely posílat palivo a doplnil, že zabavený náklad směřuje do Houstonu nebo už tam je.“Míří do Houstonu a jsou tam,“ řekl Trump na tiskové konferenci v Bílém domě. „Přesouváme je a přesunuli jsme je do Houstonu,“ doplnil.

Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že zabavený náklad nyní drží Spojené státy s pomocí zahraničních partnerů. Podle něj bylo zkonfiskováno 1,116 milionu barelů, což agentura Reuters označuje za dosud největší Američany zabavený náklad íránského paliva. Kdy a kde ke konfiskaci došlo, americké ministerstvo spravedlnosti ani ministerstvo zahraniční neuvedla. Podle zdroje agentury AP ale při operaci nebyla použita vojenská síla a samotné tankery také nebyly zabaveny.

Íránský velvyslanec ve Venezuele Hodžat Soltání zprávu označil za „lživou propagandu“ a uvedl, že tankery ani jejich posádky nebyly íránské. „Jde o další lež a akt psychologické války, který spáchala propagandistická mašinérie Spojených států,“ napsal na twitteru.

Spojené státy zavedly proti Íránu i Venezuele sankce s cílem změnit chování íránského vedení a zbavit moci autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Zároveň Washington pohrozil, že sankce uplatní vůči majitelům tankerů zapojených do ropného obchodu mezi Teheránem a Caracasem. Loni mezi Washingtonem a Teheránem napětí zesílilo po několika incidentech v Perském zálivu.

Soudce příkaz k zabavení paliva ze čtyř tankerů vydal na základě červencového žaloby amerických prokurátorů. Právní zdroje Reuters tehdy sdělily, že ke konfiskaci nemůže dojít, pokud nebude náklad v amerických vodách.

Americký vládní zdroj uvedl, že majitelé čtyř plavidel souhlasili s předáním paliva, aby mohlo být přepraveno do Spojených států. Příkaz se vztahoval pouze na náklad, nikoliv na tankery. Ty podle Reuters pluly pod liberijskou vlajkou a vlastnily je dvě firmy se sídlem v Řecku.

Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že se po zabavení nákladu příslušníci íránského námořnictva pokusili nalodit na jiné plavidlo, patrně ve snaze získat náklad zpět. Výtěžek z nákladu by podle mluvčí amerického ministerstva zahraniční mohl být věnován na pomoc obětem terorismu.