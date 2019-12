USA pošlou přes Atlantik 20 000 vojáků. Půjde o největší přesun amerických sil do Evropy za 25 let

Washington/Brusel Spojené státy v rámci rozsáhlého cvičení s evropskými státy NATO pošlou v dubnu a květnu příštího roku do Evropy přibližně 20 000 vojáků s příslušnou technikou. Bude to největší přesun amerických sil do Evropy za posledních 25 let. Americký generál Sean Bernabe o připravovaných manévrech pojmenovaných Defender-Europe 20 prohlásil, že nejsou namířeny proti žádné konkrétní zemi a že jejich cílem je ověřit americkou schopnost vojensky podporovat NATO v Evropě dostatečnými silami.

Do cvičení, jehož součástí bude přesun vojáků s technikou do Polska a Pobaltí a také manévry v Gruzii a podíl vojáků USA na dalších spojeneckých manévrech, se zúčastní vedle 20 000 vojáků sloužících v USA ještě 9000 amerických vojáků rozmístěných nyní v Evropě a 8000 vojáků z Evropy. Celkem se tedy počítá se zapojením 37 000 vojáků. Vedle asi 15 států NATO se Defender-Europe 20 zúčastní i příslušníci ozbrojených sil Finska a Gruzie.

Cvičení, kdy USA vyšlou do Evropy vojenskou sílu o velikosti divize, prověří dopravu ze Spojených států do Evropy a následné přesuny jednotek po evropském kontinentu na místo určení. Bernabe uvedl, že ve snaze co nejvíce snížit dopady na civilní život v zemích, přes které budou vojska projíždět, jsou plánovány především noční přesuny. D1 kolabovala kvůli americkým konvojům, některé byly zastaveny. ‚Je to krizová situace,‘ řekl Babiš Dopravu techniky přes Atlantik plánuje americké velení už od února. Tanky, obrněná vozidla či dělostřelecké prostředky budou přepraveny na lodích, u některé techniky, především spojařské, se podle Bernabeho počítá s leteckým transportem. V Evropě budou podle portálu Army Times využity belgické Antverpy, nizozemský Vlissingen, německý Bremerhaven či estonský Paldiski. Z přístavů bude technika přepravována po železnici, v plánu jsou i silniční konvoje přes spojenecké země. Některá média připravovaný Defender-Europe 20 přirovnávají ke cvičením Reforger z doby studené války, kterých se zúčastnily desítky tisíc vojáků. Washington ale takové srovnání nepovažuje za přiměřené, protože cílem manévrů Reforger bylo dostat spojenecké vojáky do Německa, zatímco nyní se budou vojáci přesouvat přes jednotlivé evropské země.