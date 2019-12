Útok v Afghánistánu nepřežil japonský lékař charitativní organizace a pět Afghánců

KÁBUL Středeční útok ozbrojenců na automobil japonského lékaře si v Afghánistánu vyžádal životy šesti lidí. Je mezi nimi pět Afghánců a lékař Tecu Nakamura, který byl těžce zraněn a později zraněním podlehl. Dějištěm útoku byla východní provincie Nangarhár, kde působí radikální hnutí Tálibán i členové Islámského státu. Tálibán se ale podle agentury AFP od útoku distancoval.

Mluvčí nangarhárského guvernéra řekl, že doktor Nakamura jel do provinčního střediska Dželálábádu. Podle agentury AFP jsou mezi oběťmi tři jeho strážci, řidič a kolega. Japonec byl převezen do místní nemocnice a musel být operován. Počítalo se s tím, že později bude přemístěn do Kábulu. Úřady ovšem později oznámily, že Japonec zraněním podlehl. Podle svědků se útočníkům podařilo uprchnout, na místě zůstal prostřílený automobil.



Nakamura vystřídal svého japonského kolegu Kazuju Ita, který byl unesen a zabit. Mířil do japonské charitativní organizace Peace Medical Service, která v této části Afghánistánu působí přes deset let. Peace Medical Service podle AFP provozuje kliniku na východě Afghánistánu a zaměřuje se také na zemědělské a zavlažovací projekty.

Mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid sdělil, že „organizace podílející se na obnově Afghánistánu mají s islámským státem (Tálibánu) dobré vztahy a nejsou považovány za terč bojovníků“.

AFP připomíná, že útoky na nevládní organizace nejsou v Afghánistánu běžné. Kromě toho středečního k nim patří i útok z 29. listopadu, při němž v Kábulu zemřel americký pracovník rozvojového programu OSN.