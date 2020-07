V Evropě zemřelo už 200 tisíc lidí s covidem-19, v USA 130 tisíc

Washington S nemocí covid-19 zemřelo v Evropě už přes 200.000 lidí a Evropa je tak co do počtu těchto úmrtí nejhůře zasaženým kontinentem, informovala v úterý agentura AFP s odvoláním na vlastní součty. Ve světě zemřelo s touto nemocí na 539 000 osob, z toho na 130 300 ve Spojených státech, které evidují i nejvyšší počet případů nákazy - 2,9 milionu z celkových 11,6 milionu registrovaných ve světě.

Z evropských zemí hlásí nejvíce úmrtí s covidem-19 Británie (na 44 300), která je třetí ve světovém srovnání, a Itálie (na 34 870), která je čtvrtá ve světě co do počtu úmrtí s nákazou. Po Spojených státech eviduje nejvíce úmrtí s covidem-19 Brazílie (na 65 500), která je druhá ve světě i co do počtu registrovaných případů nákazy (1,6 milionu).



Brazílie v posledním týdnu zaznamenala pokles denních růstů nakažených a za poslední den oznámila 20 229 případů, což je nejméně za téměř tři týdny. Tato země s 210 miliony obyvatel ale relativně málo testuje. Několikátý test nyní podstoupil její prezident Jair Bolsonaro, který podle místních médií vykazoval symptomy nemoci. O víkendu se účastnil více akcí a v rámci oslav amerického Dne nezávislosti se sešel i s velvyslancem USA v Brasílii Toddem Chapmanem, i on podstoupil test. Výsledky nejsou známy.

V USA jsou už ale kvůli novému náporu infekce pod velkým tlakem tamní zdravotnická zařízení v některých státech, například na Floridě, v Arizoně, Texasu či Severní a Jižní Karolíně. Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) bylo v USA v pondělí zaznamenáno téměř 45 000 nových nákaz, což je sice o něco méně než koncem minulého týdne, průměr za posledních sedm dní ale i v pondělí vzrostl a dostal se na 50 000. Skoro polovina amerických států kvůli tomuto trendu už pozastavila uvolňování omezení či restrikce opět zpřísnila. Mnohde se zavádí povinné nošení roušek.

Případy přibývají v Indii i v Rusku

Obnovení karanténních opatření v úterý oznámila Austrálie, která kvůli rostoucímu počtu případů covidu-19 zavádí omezení pohybu pro obyvatele druhého největšího města - pětimiliónového Melbourne. Omezení potrvá nejméně šest týdnů. „Počet případů nákazy přibývá neudržitelně rychlým tempem,“ řekl v úterý premiér australského státu Victoria Daniel Andrews. Nejlidnatější australský stát Victoria, jehož je Melbourne hlavním městem, zaznamenal v pondělí 191 případů nákazy, nejvíce od začátku pandemie.

Nových případů nemoci covid-19 přibývá stále v Indii, kde se za poslední den potvrdilo 22 252 případů nákazy. Celkový počet zjištěných infikovaných se tak v této zemi, která má asi 1,4 miliardy obyvatel, zvýšil na 719 665. Indie se v pondělí posunula ve světovém srovnání počtu registrovaných nakažených na třetí místo, z něhož odsunula Rusko, které k úterku eviduje 694 230 potvrzených infikovaných. Rusko v úterý oznámilo naopak nejnižší denní přírůstek nakažených od konce dubna a denní počty nových případů se tam už téměř dva týdny drží pod sedmi tisíci.

Omezení kvůli covidu-19 citelně zasáhla ekonomiku. Podle nové předpovědi Evropské komise čeká Evropskou unii letos propad o rekordních 8,3 procenta. České hospodářství se podle EK propadne o 7,8 procenta.

Podle průzkumu zveřejněného agenturou Reuters sníží velké a střední firmy ve světě letos kapitálové výdaje v průměru o 12 procent, což bude nejvíce za 14 let, tedy i více než v době finanční krize v roce 2009. Největší škrty čekají energetický sektor, výrobce spotřebního zboží, jež není považováno za nezbytné, a realitní sektor. Velké snížení výdajů již oznámily firmy BP, Exxon Mobil či General Electric.

Třítýdenní přestávku vynutila nákaza koronavirem i v uhelných dolech polských státních společností PGG a JSW, které se teprve nyní vracejí k normální práci, uvedl v úterý polský regionální list Dziennik Zachodni.

Kvůli nárůstu počtu nakažených budou muset lidé v rakouské zemi Horní Rakousy, která hraničí s jihem Čech, opět nosit roušky. Od čtvrtka si budou muset ústa a nos znovu zakrývat v obchodech, restauracích a dalších vnitřních provozovnách.