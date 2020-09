V Jižním Libanonu vybuchl sklad zbraní Hizballáhu, na místě je několik zraněných

Výbuch, který do vzduchu vyslal sloup černého kouře, podle zdroje způsobila technická chyba. Exploze otřásla jiholibanonskou vesnicí Ajn Káná. Ta je politickou baštou těžce vyzbrojeného a politicky mocného Hizballáhu, který vedl války se sousedním Izraelem a který má podporu Íránu.



Libanon se nyní potýká s nejhorší ekonomickou krizí od občanské války v letech 1975-1990 a následky ničivého výbuchu v bejrútském přístavu.

Mohutný výbuch v Bejrútu se stal 4. srpna, připravil o život nejméně 190 lidí, kolem 6000 zranil a způsobil rozsáhlé materiální škody. Od té doby v přístavu a jinde v metropoli propukla řada požárů, což vyvolalo mezi obyvateli paniku. Stav ekonomiky se nelepší.

#LEBANON Possibly explosion in #Hezbollah underground facility in southern Lebanon between Jabaa and Ain Qana in the area of Iqlim al-Tuffah. #Israel #Libanon https://t.co/ItdqT72NvG