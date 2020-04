V USA zemřelo s koronavirem již přes 50 000 lidí. Podle předpovědí zemřou ještě další desetitisíce lidí

Washington Komplikacím doprovázejícím nákazu koronavirem podlehlo ve Spojených státech již přes 50 000 lidí. Uvádí to aktuální bilance americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která pandemii nemoci covid-19 sleduje celosvětově.

Koronavirus se podle JHU dosud prokázal u více než 870 000 obyvatel USA. Spojené státy s 330 miliony obyvatel jsou tak co do počtu nakažených i zemřelých nejhůře postiženou zemí světa.

Více než 50 000 obětí pandemie v USA eviduje také agentura Reuters, která si vede vlastní propočet. Reuters napsal, že z 25 000 mrtvých vzrostla bilance na dvojnásobek za deset dní a že v přepočtu na den umírá v USA s nemocí covid-19 v tomto měsíci 2000 lidí. Agentura rovněž poznamenala, že skutečná bilance obětí bude v USA vyšší, neboť většina amerických států do statistik započítává jen ty, kteří zemřeli v nemocnicích či pečovatelských domovech.

Televize CNN v pátečním komentáři uvedla, že ačkoli se předpokládá, že v USA se situace začíná zlepšovat, zemřou ještě další desítky tisíc lidí. CNN předpokládá, že koronavirus do příštího týdne zabije více než 58 000 Američanů, což překoná americký počet obětí války ve Vietnamu. CNN dodala, že zapojení USA do bojů ve Vietnamu trvalo v 60. a 70. letech minulého století zhruba deset let. První oběť infekce USA oznámily koncem února.

Reuters k nemoci covid-19 napsal, že podle bilance amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) si infekce vyžádala více mrtvých než sedm z devíti posledních chřipkových sezon. CDC za nejtragičtější označuje chřipku v letech 2017 až 2018, při které v USA zemřelo odhadem 61 000 lidí.

V USA je koronavirem nejvíce postižen 19milionový stát New York, na který připadá zhruba 40 procent obětí. Newyorský guvernér Andrew Cuomov pátek oznámil, že za čtvrtek se bilance obětí v tomto státě zvýšila o 422 případů na více než 16 000. Ve středu činil nárůst 438 mrtvých. V nemocnicích ve státě New York bylo ve čtvrtek 14.200 infikovaných, což bylo o 800 méně než předchozí den.

Cuomo v pátek rovněž řekl, že USA sice zavřely své hlavní dveře zákazem vstupu lidem, kteří pobývali v Číně, ale ponechaly otevřená zadní vrátka, neboť koronavirus se již v USA šířil. Demokratický guvernér dále prohlásil, že republikánský prezident Donald Trump učinil správnou věc, když zpochybnil reakci Světové zdravotnické organizace (WHO) na pandemii. Trump pozastavil americké financování WHO a nařídil prošetřit, zda organizace postupovala správně.