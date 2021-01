Vakcína Novavaxu má účinnost 89 procent, ukazují britské klinické testy. Chrání i proti nové mutaci

Firma uvedla, že proti nakažlivější nové variantě koronaviru, která byla poprvé odhalena v Británii, její očkovací látka chrání s účinností 85,6 procenta, a podtrhla, že efektivita přípravku byla zkoumána v době, kdy se v zemi tato varianta již mohutně šířila.



Zprávu přivítal britský premiér Boris Johnson a napsal na Twitteru, že vakcínou se nyní budou zabývat britské lékové úřady. Johnson také připomněl, že Londýn si již zajistil 60 milionů jejích dávek.

Good news that the @Novavax vaccine has proved effective in UK trials. Thank you to all the volunteers who made these results possible.



Our medicines regulator will now assess the vaccine, which will be made in Teesside. If approved, we have 60m doses on order.