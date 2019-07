Ve Vatikánu se stále pátrá po zmizelé dívce, zkoumají se další ostatky

Vatikán V rámci vyšetřování případu záhadného zmizení patnáctileté dívky před 36 lety byly v sobotu zkoumány ostatky na německém hřbitově ve Vatikánu. Zatím ale nelze říci, kdy budou oznámeny výsledky, sdělily podle agentury DPA vatikánské úřady.

V přítomnosti forenzních odborníků byly otevřeny dvě schránky s kostmi v prostoru přiléhajícím k hrobkám dvou německých šlechtičen zesnulých v 19. století. V nich se minulý týden pátralo po ostatcích Emanuely Orlandiové, která za nejasných okolností zmizela v roce 1983. Obě hrobky ale byly úplně prázdné.



O něco později byly na hřbitově objeveny schránky s kostmi, v nichž by měly být uloženy ostatky duchovních a šlechticů z německy mluvících zemí a Flander, napsala DPA. Sobotní bádání má ukázat, zda obsahují ostatky obou šlechtičen, nebo i zmizelé dívky.

Vatikánský hřbitov, kde probíhá pátrání po ostatcích. Na malém hřbitově ve Vatikánu specialisté za přítomnosti policie otevřeli dvě hrobky.

Rodina Orlandiové, která se v červnu 1983 nevrátila z hudební školy, stále doufá, že úřady objasní, co se s dívkou stalo. Naposledy byla viděna na autobusové zastávce v centru Říma. Jedna ze stop vyšetřování vede do Vatikánu, protože dívčin otec byl tehdy zaměstnancem Vatikánu. Není ale jasné, zda to se zmizením dívky souvisí.

Další z teorií tvrdí, že dívčino zmizení nemělo žádnou spojitost s Vatikánem a že motivem bylo znásilnění. Podle jedné z teorií dívku unesli, aby přiměli Itálii propustit tureckého teroristu Mehmeta Aliho Agcu, který v roce 1981 na vatikánském Svatopetrském náměstí postřelil tehdejšího papeže Jana Pavla II.

Na hřbitov ve Vatikánu přivedl experty anonymní dopis, který dostala rodina letos v březnu a na němž byl obrázek anděla z tohoto hřbitova. Rodina pak požádala vatikánské úřady o otevření hrobek.