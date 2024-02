Rusko je mistrem propagandy, má strategii pro každou zemi, varuje Jourová

Ruská propaganda již podle Jourové našla „ochotné papoušky“ ve většině unijních zemí, řekla webu Politico. V této souvislosti poukázala na německou krajně pravicovou stranu Alternativa pro Německo (AfD) i na některé vlády, přičemž zmínila Maďarsko a Slovensko. Kreml podle ní nemůže přímo ovlivňovat mysli a srdce Evropanů, ale potřebuje k tomu „domácí“ zprostředkovatele.

„Vidíme, že AfD přebírá ruské narativy a upřímně, to je pro mě zdrojem největších obav, protože pokud se Německo obrátí zády k Ukrajině a... Evropské unii, budeme mít velký, velký problém,“ řekla Jourová. Dodala, že v rámci svého turné pojede i do Berlína.

AfD dříve vyzvala k okamžitému příměří na Ukrajině, k užší spolupráci Německa s Moskvou, k zastavení dodávek zbraní a sankcí či k obnovení dovozu ruského plynu. Strana opakovaně odmítla, že by zastupovala ruské zájmy.

„Rusko je mistrem propagandy. Mají strategii pro každou zemi,“ prohlásila Jourová. „Mají nějakou analýzu nákladů a přínosů, to znamená, že mají velmi dobře spočítáno, kam investovat. A v Německu to může být úspěšná investice s velkým, velkým dopadem na celou Evropu,“ dodala místopředsedkyně EK.

„Záleží na každém státu. Ale v případě, že AfD bude v evropských volbách velmi úspěšná, už jen počty říkají, že by to mohlo způsobit značnou změnu, takže to je samozřejmě zdrojem obav,“ prohlásila Jourová.

Podle Jourové ve většině zemí šíří ruské narativy opoziční strany nebo mimoparlamentní skupiny. „Máme dvě země, kde ruské narativy slyšíme od vlád. A to je Maďarsko a Slovensko,“ dodala ale vzápětí.

Na vině jsou podle eurokomisařky částečně i vedoucí představitelé a politici, neboť někteří z nich nahrávají ruským snahám tím, že hovoří s novými „alternativními mediálními“ kanály, které přebírají kremelská témata, nebo je podporují. „Vidíme nový trend, že někteří politici využívají spíše alternativní média než uznávaná tradiční média a média veřejné služby,“ uvedla Jourová.

„Jeden narativ je obzvlášť silný, a je to velmi krátké sdělení: ‚Chceme mír‘,“ řekla Jourová. „Všichni chceme mír. Ale nesmí to být ústupek. Toto ‚chceme mír‘, které přichází z Kremlu, znamená ‚přestaňte podporovat Ukrajinu‘,“ dodala.

Jourová vyráží na cestu po evropských městech, kde chce s lidmi a úřady hovořit o dezinformacích před červnovými eurovolbami. Svou cestu začíná ve středu v Helsinkách, protože Finsko je podle ní „země, která může sloužit jako inspirace. Finové mají odolnost vůči dezinformacím ve své DNA, protože znají příručku ruského prezidenta Vladimira Putina nazpaměť. Finsko je „úspěšné i díky dlouhodobé mediální výchově od mateřské školy až po důchod,“ uzavřela Jourová. Příští týden se chystá do Itálie.